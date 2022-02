Un journal portugais met en avant l’importance incontournable du Maroc dans le partenariat euro-africain

mercredi, 16 février, 2022 à 18:43

Lisbonne – Le journal portugais Diário das Notícias a souligné l’importance incontournable du Maroc pour l’Europe, et tout particulièrement pour le Portugal, en vue du renforcement du partenariat euro-africain.

Dans un article, publié à la veille du Sommet Union européenne-Union africaine, qui s’ouvre jeudi à Bruxelles, le quotidien a mis en exergue les atouts du Royaume qui le disposent à jouer un rôle central dans la promotion des relations euro-africaines.

‘’Notre voisin du sud constitue une excellente porte d’entrée vers l’Afrique pour les entreprises portugaises’’, a relevé la publication qui a fait état de la consolidation ces dernières années de la coopération entre Rabat et Lisbonne, devenue une priorité pour les deux capitales.

Diário das Notícias a mis à cet effet en relief la stabilité et le développement du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, la position du Royaume en tant que voie d’accès à l’Afrique et l’économie marocaine, qui est l’une des plus diversifiées d’Afrique, citant la pose récemment de la première pierre d’un grand projet de fabrication de vaccins qui, en plus de rendre le Maroc autosuffisant, lui permettra de devenir ‘’un exportateur majeur pour les pays africains, dont la fragilité de l’approvisionnement en la matière s’est manifestée lors de la pandémie de la covid-19’’.

‘’Alors que le Maroc a gravi les échelons de nos partenaires commerciaux extra-UE au cours de l’année écoulée, tout indique que le rapprochement luso-marocain se consolide’’, a fait observer le journal, rappelant notamment la signature récemment d’un accord luso-marocain en matière d’encadrement de l’entrée des travailleurs marocains au Portugal.

Revenant sur la dernière annonce de la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, de consacrer 1,6 milliard d’euros à des investissements de transition verte et numérique au Maroc, le quotidien a souligné l’importance pour les entreprises portugaises de ‘’s’intéresser davantage à cette partie de l’Afrique si entreprenante et si proche’’.