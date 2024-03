Un journal sénégalais met en avant les richesses du patrimoine culturel du Maroc

samedi, 9 mars, 2024 à 21:47

Dakar – Le journal sénégalais “LeQuotidien” a mis en avant, samedi, les richesses du patrimoine culturel du Maroc ainsi que le développement que connait le Royaume sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

“C’est un Royaume qui investit sur ses joyaux pour poursuivre son expansion économique, touristique et sportive. Dans tous les domaines, le Maroc ne cesse de cultiver sa modernité, sans renoncer à son histoire qui est le référentiel de son parcours actuel”, écrit le quotidien dans un article intitulé “Sites culturels et cultuels: le Maroc brille de mille couleurs”.

De la Ville verte à la Ville lumière, sans oublier ses multiples établissements d’enseignement supérieur, le Maroc attire des millions de personnes sur son territoire, souligne la publication, notant que le Royaume “est toute une histoire écrite entre l’Océan atlantique et la Méditerrané”.

Dans ce cadre, le média sénégalais passe en revue les principaux sites culturels et monuments historiques du Royaume notamment la Tour Hassan, les sites historiques des Oudayas, le Musée national de la parure de Rabat, la Mosquée Hassan II de Casablanca, ainsi que la Place Jamaa El Fna à Marrakech.

“Situé dans le merveilleux site historique des Oudayas, le Musée national de la parure de Rabat offre son charme aux visiteurs”, décrit la même source, ajoutant que “le jardin à l’ancienne, au milieu des bâtiments, ouvre la voie à un retour vers le passé”.

S’agissant de la Mosquée Hassan II de Casablanca, le média sénégalais soutient qu’elle est le deuxième plus haut monument religieux de la planète, après la Mosquée de La Mecque, avec un minaret culminant à 210 mètres d’altitude.

D’autre part, le journal affirme que la Place Jemaa El Fna à Marrakech, inscrite au patrimoine culturel immatériel depuis 2008 et classé également Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985, constitue un “endroit où se côtoient toutes les communautés, signe d’une ouverture marocaine, notamment dans cette ville connue pour son attrait touristique”.

Il s’agit d’un véritable melting-pot où se mêlent différentes cultures, mais aussi différentes nationalités, à l’image des nombreux commerçants africains, notamment sénégalais, poursuit le média.

Et d’ajouter que le savoir a toujours occupé une place de choix dans le Royaume, soulignant que de nombreux étudiants étrangers, plus particulièrement sénégalais, bénéficient des établissements d’enseignement et de l’expertise marocaine en la matière.

La publication indique que le Maroc s’est lancé dans une nouvelle politique notamment avec la création de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguérir, “une nouvelle Silicon Valley marocaine”, selon le journal.

“Avec plus de 5900 étudiants dont des étrangers, l’UM6P offre toutes les conditions d’épanouissement et de réussite à l’étudiant, notamment avec des formations supérieures dans les domaines des Tech”, note le média.