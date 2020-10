Journée internationale de la non-violence: Une urgence à faire cesser les hostilités pour combattre la pandémie

jeudi, 1 octobre, 2020 à 12:06

Rabat – Initiée par les Nations-Unies pour la première fois en 2007, la Journée internationale de la non-violence est célébrée le 02 octobre de chaque année, date d’anniversaire de Mahatma Gandhi, dans le dessein de diffuser le message de la non-violence, de renforcer la culture de paix et de tolérance et de lutter contre la pandémie du Covid-19, notamment en cessant les hostilités dans le monde entier.

En cette occasion, la communauté internationale célèbre également la mémoire de Mahatma Gandhi, l’icone de “la désobéissance civile”, qui a contribué à faire avancer la notion de non-violence et l’impact considérable que cette forme de réponse sociale a eu dans le monde entier au cours du siècle dernier.

En effet, Ghandi considérait qu’il était complètement “irrationnel” d’utiliser la violence pour parvenir à la paix car, selon lui, ce sont plutôt “les moyens justes qui mènent à des fins justes”.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres a appelé, en l’occurrence, à redoubler d’efforts pour que le cessez-le-feu mondial devienne une réalité d’ici à la fin de l’année.

“Cette année, nous avons un devoir particulier: mettre fin aux combats pour nous consacrer à notre ennemi commun, la Covid-19”, a-t-il souligné dans un message à cette occasion, ajoutant que “le seul vainqueur, au cours d’un conflit en pleine pandémie, c’est le virus”.

D’après lui, le cessez-le-feu mondial “atténuerait d’immenses souffrances, réduirait le risque de famine et créerait des espaces de négociation en vue de la paix”.

“Il nous faut pour cela surmonter une profonde méfiance. Pourtant, j’entrevois des lueurs d’espoir. Dans certaines régions, la violence a cessé”, a-t-il constaté, se réjouissant qu’un grand nombre d’États Membres, de chefs religieux, de réseaux de la société civile et d’autres entités soutiennent son appel.

Dans son livre “The Politics of Nonviolent Action” (Les politiques de l’action non-violente), le professeur américain Gene Sharp, spécialiste de la résistance non-violente, définit l’action non-violente comme “une technique grâce à laquelle ceux qui rejettent la passivité et la soumission, et qui considèrent que la lutte est essentielle, peuvent livrer leur combat sans recourir à la violence”.

Il écrit dans ce même sens que “l’action non-violente ne cherche pas à éviter ou à ignorer les conflits. C’est une façon de répondre à la question de savoir comment mener une action politique efficace, et de savoir en particulier comment utiliser ses pouvoirs avec efficacité”.

À l’heure où la violence et la haine ont pris le dessus sur nos vies, la paix et la solidarité se font de plus nécessaires, notamment en ces temps de pandémie où l’on recense plus de 34 millions de cas de Covid-19 dans le monde et plus de 1 million de décès.