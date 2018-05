Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Un hommage à la bravoure et à l’altruisme des acteurs humanitaires

lundi, 7 mai, 2018 à 12:55

— Par Soundousse BENABOUD —

Rabat – La communauté internationale célèbre mardi la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec une forte volonté de rendre hommage à la bravoure et à l’altruisme dont font montre des millions d’acteurs humanitaires de par le globe.

Dans un monde de plus en plus déchiré par la pauvreté, les guerres, les catastrophes naturelles et les maladies, l’action humanitaire entreprise par les volontaires et le personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge afin d’alléger la souffrance des personnes en détresse est d’une valeur inestimable.

“L’action des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est plus importante que jamais”, ont affirmé le président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, et le président de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Tadateru Konoé, dans une déclaration conjointe à l’occasion de cette Journée, célébrée le 8 mai de chaque année.

Faisant preuve d’engagement indéfectible, ces acteurs humanitaires sont présents jusque dans les endroits les plus reculés pour garantir que personne n’est laissé de côté, ont-ils souligné.

“Ils accompagnent les gens dans les premières étapes de leur relèvement, fournissent une aide d’urgence vitale et travaillent avec les communautés pour les aider à se remettre et à devenir plus sûres, plus fortes et plus résilientes face aux prochaines crises”, relèvent les deux responsables.

“Nos volontaires et notre personnel ont recours à des solutions locales pour répondre aux besoins des personnes vulnérables, qui qu’elles soient, où qu’elles soient et quels que soient leurs besoins”, ont-ils ajouté, faisant remarquer que leur action transcende tout, que ce soit l’ethnicité, la culture, la religion, la politique ou le statut social.

Souvent eux-mêmes victimes des interventions d’urgence qu’ils mènent, les volontaires et employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge mettent de côté leurs propres souffrances pour répondre aux besoins des autres, manifestant un dévouement et un courage hors du commun.

Cette Journée est donc l’occasion d’appeler à un plus grand respect de la sécurité des volontaires et du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi qu’à une reconnaissance plus importante de leur travail qui, souvent, les expose à de graves risques.

Pour les présidents de la FICR et du CICR, “les défis humanitaires inextricables auxquels notre monde est confronté ne pourront être résolus par les seules organisations”, d’où l’importance d’encourager le partenariat et de “rassembler des individus animés par une volonté et une passion communes, celle d’alléger les souffrances humaines”.

Fort de quelque 80 millions de membres et volontaires, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un réseau humanitaire mondial qui a choisi pour mission de venir en aide aux personnes en détresse, victimes notamment de conflits armés, de catastrophes naturelles ou de maladies.

Le Mouvement comprend le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, présentes dans 176 pays du monde. Il vise à promouvoir le droit international humanitaire, à favoriser l’adoption de mesures plus protectrices et à encourager le dialogue, contribuant ainsi à l’apaisement des tensions et conflits.