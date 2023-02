Le jumelage stratégique entre Rabat et Madrid, un barrage contre les manœuvres visant à exacerber les tensions dans la région méditerranéenne (Écrivain-journaliste)

vendredi, 3 février, 2023 à 22:02

Rabat – L’écrivain-journaliste, Abdelhamid Jmahri estime que le vœu aujourd’hui du Maroc et de l’Espagne, après la clarification des fondements de leur coopération, est d’instaurer un jumelage géostratégique qui va au-delà des limites d’une étroite coopération et un partenariat privilégié, barrant ainsi la route aux manœuvres visant à exacerber les tensions dans la région méditerranéenne.

Dans un éditorial à paraître dans l’édition de samedi du quotidien arabophone ”Al Itihad Al Ichtiraki”, il note que cette ambition est clairement affichée à travers la volonté de SM le Roi Mohammed VI dans Son appel à inaugurer ”une nouvelle étape sans précédent” et aussi celle du Roi Felipe VI d’Espagne appelant à tisser des relations de partenariat pour le 21ème siècle.

Il soutient que la Réunion de Haut Niveau (RHN) tenue jeudi dernier à Rabat est porteuse de partenariats stratégiques propres aux pays soucieux d’une parfaite entente sur leur intérêts communs et partageant aussi une même conception des interactions de l’action internationale, au présent comme au futur.

Tout en soulignant que les deux Royaumes ont donné l’exemple vivant sur le caractère prioritaire de la démarche diplomatique conciliatrice et sa suprématie dans le règlement des différends, il observe que les conventions signées lors de cette Réunion de Haut Niveau portent sur des secteurs clés ciblés, à l’appui d’une appréciation commune des priorités.

L’éditorialiste explique qu’il s’agit de projets de partenariat avec à la clé des objectifs stratégiques qui ne se limitent pas seulement au renforcement de la coopération actuelle et porteuse pour les deux parties mais bien au-delà du présent, englobant à l’avenir les domaines, entre autres, de la culture, la sécurité, les énergies renouvelables ou encore les relations avec l’Union européenne.

Le directeur de publication du journal ”Al Itihad Al Ichtiraki” fait remarquer, à ce propos, que la partie espagnole a tout particulièrement insisté sur la nécessaire prise en ligne de compte d’un jumelage institutionnel entre le Maroc et l’Union européenne, une condition quasiment incontournable pour que l’Espagne parvienne à concrétiser avec succès son partenariat avec le Maroc.

Autre signe annonciateur de ce partenariat stratégique relevé par Abdelhamid Jmahri, la détermination exprimée dans la déclaration conjointe issue de cette Réunion de Haut Niveau à préserver les relations entre le Maroc et l’Union européenne et à les resserrer davantage, une option intelligente qui représente, à ses yeux, la meilleure réponse aux surenchères du Parlement européen.

Après avoir souligné le caractère holistique de ce partenariat stratégique entre les deux pays, englobant dans une démarche sans précédent tous les domaines y compris les champs culturel et linguistique, il estime que la réalisation accélérée à l’étape actuelle des objectifs fixés dans leur totalité est le seul moyen de parvenir très vite à la concrétisation de ce jumelage stratégique, confortant ainsi le rôle majeur du Maroc et de l’Espagne en Méditerranée à l’appui de la proximité géographique et au nom de l’Histoire et de la géostratégie, à un moment de parfaite communion propice à l’amorce d’un tournant décisif dans la région méditerranéenne.

Et de conclure en assurant que ce jumelage stratégique barre aussi la route à d’autres projets pernicieux dans la région dont les porteurs ne connaissent que le langage des armes et cherchent par tous les moyens à attiser les tensions dans la région méditerranée et après coup dans la région subsaharienne.