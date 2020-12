Kigali et Rabat en 2020: Un nouveau jalon dans le cheminement d’une coopération soudée

lundi, 21 décembre, 2020 à 14:37

Par Anass BELHAJ

Kigali – Les relations privilégiées unissant le Maroc et le Rwanda ont franchi un nouveau jalon en 2020, à la faveur d’intenses rencontres, d’accords bilatéraux, de visites et d’évènements importants balisant la voie à une coopération multiforme et mutuellement bénéfique.

L’année qui s’achève fera date dans l’histoire de la coopération entre Rabat et Kigali comme celle de l’ouverture de la première ambassade du Rwanda au Maroc et de la consécration d’une coopération distinguée, placée sous le signe d’un partenariat maroco-rwandais pour une prospérité partagée.

L’ouverture de l’ambassade rwandaise à Rabat, en janvier, a confirmé la dynamique positive des relations Maroc-Rwanda qui se sont dévoilés dans toute leur particularité et leur profondeur après les visites effectuées par le président rwandais Paul Kagame au Maroc, en juin 2016, puis par la visite de SM le Roi Mohammed VI au Rwanda, en octobre de la même année.

Lors de l’ouverture de cette représentation diplomatique, visant entre autres à promouvoir les visites d’affaires et à booster les échanges économiques, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avait déclaré que “Nous sommes aujourd’hui dans une phase très prometteuse des relations bilatérales”, affirmant que le Souverain et le président Paul Kagame partagent la même vision par rapport au partenariat sud-sud et l’intégration africaine.

Ce nouvel élan stratégique, conforté par une vision royale claire pour un partenariat ambitieux et durable, a été confirmé par la décision des deux parties, en janvier, de créer un comité de suivi des accords de coopération bilatérale.

Ce comité de suivi permettra d’accélérer la mise en œuvre des accords bilatéraux, ainsi que de prospecter de nouvelles pistes pour le développement de la coopération bilatérale, selon les responsables des deux pays.

En plus de la coopération bilatérale, les deux pays ont également décidé lors d’une réunion officielle “de renforcer leur coopération multilatérale dans le cadre de l’union africaine et des Nations unies”.

Sur le plan judiciaire, deux accords-cadres de coopération signés entre les deux pays en mars 2019 lors de la première session de la Grande commission mixte ont été ratifiés, en juin dernier, par le parlement rwandais.

Le premier accord vise à développer un cadre de coopération judiciaire entre les deux pays dans le domaine pénal, tandis que le deuxième vise la création d’un cadre de coopération dans le domaine d’extradition judiciaire.

Pour hisser la coopération bilatérale à un niveau supérieur et favoriser davantage d’intégration, les deux partenaires ont signé, en octobre, un mémorandum d’entente destiné à créer un Comité de pilotage de la coopération entre les gouvernements des deux pays.

En vertu de ce mémorandum, signé à Rabat par M. Bourita et son homologue rwandais, M. Vincent Biruta, le Comité en question sera chargé du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre des décisions et recommandations sanctionnant les travaux de la Grande Commission mixte de coopération maroco-rwandaise, ainsi que les rencontres bilatérales entre les hauts responsables des deux pays.

M. Bourita et son homologue rwandais, qui a effectué en octobre une visite de travail au Maroc, avaient aussi signé un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine des sports, qui permettra de définir les modalités de coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Outre les accords bilatéraux, les deux ministres avaient relevé avec satisfaction, la convergence de points de vue des deux pays sur des questions d’intérêt commun, notamment la paix et la sécurité en Afrique, la coopération Sud-Sud, la sécurité alimentaire, le développement durable et la réforme de l’Union africaine.

Au cours de son séjour au Maroc, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération avait également eu des entretiens avec le président de la Commission Afrique de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Abdou Diop, axés notamment sur le renforcement de la coopération entre les entreprises marocaines et rwandaises. Les deux parties avaient ainsi examiné les moyens de renforcer l’implication du secteur privé marocain dans les projets du plan de développement du Rwanda.

Pour le géo-politologue rwandais, Dr. Ismaël Buchanan, le Maroc est devenu un partenaire “indispensable” pour le Rwanda dans de nombreux domaines stratégiques.

“L’ouverture de l’ambassade du Rwanda à Rabat et les dizaines d’accords de coopération signés entre les deux pays témoignent de l’intérêt particulier qu’accordent les deux pays à leur partenariat”, a souligné le professeur des sciences politiques à l’Université du Rwanda (UR) dans une déclaration à la MAP.

Les mémorandums d’entente et accords de partenariat signés entre Rabat et Kigali ont quadruplé depuis 2016, date de la visite historique effectuée par SM le Roi Mohammed VI au Rwanda, a fait observer Dr. Buchanan, par ailleurs consultant en relations internationales auprès d’organisations régionales et internationales.

Le Royaume est le seul pays d’Afrique du Nord avec qui le Rwanda entretient des relations étroites, a-t-il poursuivi, notant que cela s’explique par “la convergence des points de vue des deux pays sur de nombreux dossiers d’intérêt commun, notamment l’intégration du continent africain, la réforme de l’Union africaine, la paix et la sécurité en Afrique et la coopération Sud-Sud”.

Par ailleurs, le géo-politologue a fait remarquer que la coopération liant les deux pays touche des domaines aussi variés que l’agriculture, le commerce, l’industrie, l’environnement, le développement durable, l’énergie, le tourisme, l’éducation, l’urbanisme, la santé, l’aménagement du territoire et la sécurité nucléaire et radiologique.