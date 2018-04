Kongelige Teater de Copenhague : Le théâtre et son double (Reportage)

.-(Par Houcine MAIMOUNI)-.

Copenhague – A bien des égards, s’il est une institution intrinsèquement liée à l’histoire du Danemark, le “Kongelige Teater (Théâtre Royal)” de Copenhague en est assurément la parfaite illustration.

Il est vrai que le pays possédait, au Moyen Âge et à la Renaissance, des scènes scolaires et recevait les visites de troupes itinérantes étrangères. Mais c’est en 1722 que Copenhague vit s’ouvrir son premier théâtre fixe : la Comédie de Lille Grønnegade.

“On y jouait des comédies de Molière traduites en danois et Ludvig Holberg (1684-1754) écrivit une série de comédies danoises originales afin de fustiger les mœurs et d’élever la moralité des Danois. +Le Potier politique+ (1722) fut la première de ces comédies extraordinaires, qui s’inspiraient aussi de la commedia dell’arte italienne et que l’on monte encore de nos jours”, écrit Erik Aschengreen, critique de danse et maître de conférences.

Il a fallu attendre l’année 1748 pour voir l’édification d’un Théâtre royal à côté du vieux port, sur la place mythique Kongens Nytorv, actuellement en pleine rénovation. Le premier édifice a été conçu par l’architecte de la cour Nicolai Eigtved, concepteur également du Palais d’Amalienborg. En 1774, l’ancien théâtre de 800 spectateurs a été reconstruit pour accueillir un public plus large.

Pendant les premières saisons du théâtre, le personnel était modeste. À l’origine, l’ensemble était composé de huit acteurs, quatre actrices, deux danseurs et une danseuse. Peu à peu, au cours des décennies suivantes, le Théâtre royal, aujourd’hui sous tutelle du ministère de la Culture, s’est imposé en espace où se côtoient créations dramaturgiques, opéras, ballets et concerts – tous sous le même toit et la même direction.

A l’entrée, le visiteur est accueilli, le temps d’une visite guidée, par les statues des deux dramaturges Ludwig Holberg (1684/1754) et Adam Oehlenschläger (1779/1850). L’imposante bâtisse grisâtre, coiffée par un chariot de Pégase, a été construite en 1874 en style néo-Renaissance par Vilhelm Dahlerup et Ove Pedersen, et donne à voir un bel immeuble de style classique, avec des colonnes et de fines décorations sur la façade.

Aussitôt le portail en verre franchi, deux autres statuettes de grands dramaturges reçoivent le visiteur ; celle de Johannes Ewald (1743/1781) et de Johan Herman Wessel (1742/1785).

Ici, comme dans un parcours initiatique, le circuit de la visite est presque millimétrique. On y apprend, au fil d’un interminable défilé de statues, sculptures et portraits, comment la vie culturelle et politique du Danemark a évolué, avec ses heurts et malheurs, ses hauts et ses bas, ses difficultés et exploits,…

Le guide, une jeune amoureuse des sports de glisse qui vient juste de rentrer d’Essaouira, explique comment le célèbre romancier Hans Christian Andersen (1805/1875) a raté sa carrière de comédien et de dramaturge, pour se consacrer à sa vocation initiale.

Avec la même désinvolture, elle lève le voile sur l’animosité entre l’actrice Johanne Luise Heiberg (1812/1890) et sa collègue Anna Nielsen (1803/1856), l’apport inestimable du chorégraphe Auguste Bournonville (1805/1879) à la création d’un ballet typiquement danois, ou encore sur un miroir géant qui a survécu à un obus de la Seconde Guerre mondiale, juste pour voler en éclats dans les années 80 par manque de dextérité.

La visite des coulisses, avec leurs innombrables et mystérieuses portes, comme celle de la Green House (chambre des acteurs), ou de l’atelier des costumes (plus de 200 mille) n’a pas été sans livrer un grain de sel, qui ne manque pas d’autodérision, sur la manière avec laquelle une partie de la dramaturgie danoise percevait le monde, depuis Harald Bluetooth (910/986) jusqu’à nos jours.

Dans cet élan, le clou du spectacle fut assurément la chute accidentelle du principal lustre de près d’une tonne qui, à cause d’un manquement attribué à l’ébriété réelle ou supposée d’un employé, est tombé un beau jour en plein centre de la salle des spectacles, heureusement vide au moment de l’incident.

Or, c’est précisément cette salle qui continue toujours de faire la fierté du Théâtre royal (plus de 1400 places) avec son plafond richement décoré où trône majestueusement Apollon entouré des neuf Muses, auréolé par pas moins de 600 lampes et un système acoustique des plus sophistiqués, ou encore le pavillon royal d’où les Rois du Danemark, grands protecteurs des arts et de la culture, continuent de veiller sur la vitalité des spectacles.

Alors que le temps de la visite tirait à sa fin, une ribambelle de petits bambins de moins de cinq ans tout de blanc vêtus s’entrainaient, dans le bâtiment limitrophe, sur le spectacle d’un ballet. Dans un contexte pareil, assurément la graine a pris.

Serait-ce un hasard si le célèbre philosophe Soren Kiergaard (1813/1855), un des habitués des lieux, disait en son temps qu’”au Danemark, il y a uniquement une ville et un théâtre”?