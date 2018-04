Ksar El Kébir: Une conférence scientifique dénonce les provocations des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc

dimanche, 8 avril, 2018 à 14:35

Ksar El Kébir – Les intervenants lors d’une conférence scientifique, organisée samedi soir à Ksar El Kébir, ont dénoncé les provocations des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc, et démontré, preuves à l’appui, les droits historiques du Royaume sur ses provinces sahariennes.

Lors de cette conférence, organisée par le Réseau marocain des droits de l’Homme, du contrôle de la richesse et de la protection des biens publics, en partenariat avec l’Observatoire indépendant des violations des droits de l’Homme au Maroc, ils ont mis en garde contre les provocations et les développements gravissimes des éléments du polisario à l’Est du dispositif de défense du Sahara marocain, qui constituent une “violation directe de l’accord de cessez-le-feu et compromettent sérieusement la stabilité régionale”.

Pour Saida El Othmani, professeur de droit à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, “les provocations des ennemis de l’intégrité territoriales dans la zone tampon à l’Est du dispositif de défense peuvent compromettre la stabilité de la région”, notant que la réponse du Maroc, à travers le message écrit de SM le Roi Mohammed VI au Secrétaire général de l’ONU était “ferme et déterminée”.

Et de souligner que le message royal constitue un “avertissement ferme” en réponse à ces provocations, précisant qu’il s’agit d’un développement dans la position ferme du Maroc par rapport aux incursions successives de la zone Tampon, placée volontairement par le Maroc sous l’égide de l’ONU, en tant que geste de bonne volonté après la signature de l’accord de cessez-le-feu.

Dans ce contexte, Mme El Othmani a affirmé que le Maroc adresse aujourd’hui “un message direct et fort pour défendre ses droits à la lumière des violations successives de la zone tampon et de l’accord de cessez-le-feu”, saluant le dernier rapport du Secrétaire général de l’ONU, qui a affirmé le leadership onusien exclusif du processus et insisté sur la responsabilité de l’Algérie, eu égard à la perpétuation de ce conflit.

“Le Maroc a présenté des initiatives audacieuses pour le règlement de la question du Sahara, à leur tête l’initiative d’autonomie des provinces du Sud, et déployé des efforts inlassables pour le développement du Sud, à travers le lancement d’un nouveau modèle de développement et la consécration de la culture du respect des droits de l’Homme dans la région”, a-t-elle poursuivi.

Pour sa part, l’ancien doyen de la faculté de Droit de Tanger, Abdessalam Benhaddou, a abordé les preuves historiques et sociologiques qui confirment, hors de tout doute, la marocanité du Sahara, et réfutent la thèse séparatiste soutenue par l’Algérie, notant que tous les documents historiques relatifs aux archives du colonialisme espagnol font état de la “marocanité du Sahara”.

Quant aux acteurs de droits, initiateurs de l’événement, ils ont assuré que le Maroc, malgré les provocations et les violations graves et successives des ennemis de l’intégrité territoriale dans la zone tampon, reste attaché à la légitimité internationale, eu égard à sa conviction ferme en la marocanité du Sahara, appelant à libérer les séquestrés dans les camps de Tindouf sur le territoire algérien et à condamner les dirigeants du polisario pour leurs crimes commis contre les détenus et leurs enfants.

Cette conférence, organisée en coordination avec le Conseil municipal de Ksar El Kébir, a été ponctuée de témoignages poignants des anciens détenus dans les prisons du “polisario”, qui ont été soumis aux différents types de torture et à des formes de traitements inhumains.