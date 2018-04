La «Casa de Colón» à Las Palmas, le mythe “vivant” de la fascinante conquête de l’Amérique

vendredi, 6 avril, 2018 à 11:09

–Par Labrim Abdelouahed–

Las Palmas – Il n’y a pas un seul touriste qui vient à Las Palmas et qui ne soit tenté de revivre ce rêve d’enfance du nouveau monde en écoutant l’histoire des 3 voyages de Christophe Colomb et de ses caravelles. “La Casa de Colón” ou “la Maison de Colomb” offre bien cette sensation à ses visiteurs.

La Casa de Colón est une magnifique maison canarienne, certainement l’un des plus vieux bâtiments de Las Palmas, qui a la particularité d’avoir accueilli 3 fois Christophe Colomb avant ses voyages transatlantiques entre les Canaries et le Nouveau Monde.

C’est plus qu’une histoire, c’est un mythe, celui de l’aventure absolue, des périls vaincus, de la difficile et fascinante conquête de l’Amérique.

La noblesse de cette “Maison de Colomb” et sa très belle architecture lui donnent cet aspect de petit musée où les touristes et les visiteurs de Las Palmas y trouvent toute une reproduction d’objets précolombiens, des instruments de navigation et des panneaux simplifiés expliquant en détail chaque voyage.

La maison/musée Colón se trouve en face de la cathédrale Sainte Anne de Las Palmas de Gran Canaria, dans le quartier historique de Vegueta. C’est la que Christophe Colomb se logeait durant ses escales aux Canaries. Comme l’archipel était sur la route pour aller vers les Amériques, il offrait aux marins une escale bienvenue avant d’affronter la haute mer et la transatlantique.

C’est une superbe maisons coloniale, avec des balcons de bois, un toit en tuiles et des murs blanchis à la chaux. A l’intérieur, on trouve une exposition très intéressante sur l’évolution des cartes et des outils de navigation. On peut voir comment les conquêtes et les avancements de la géographie et de l’astronomie modifiaient les cartes à travers les siècles, jusqu’a arriver aux connaissances actuelles.

L’autre partie montre les divers voyages de Colomb, il y a ensuite des cartes de la colonisation du nouveau monde, et une partie sur l’histoire plus générale de Las Palmas.

Ce centre public, rattaché au ministère de la Culture, du Patrimoine historique et des Musées du Cabildo (Conseil insulaire) de Grande Canarie, inauguré en 1951, est l’un des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Son champ d’action est centré sur l’étude, la recherche et la diffusion de l’histoire des îles Canaries et de ses relations avec l’Amérique.

Il abrite un musée, une bibliothèque et un centre d’études spécialisé, ainsi que divers espaces pour des activités temporaires: cours, séminaires, conférences, expositions, projections, concerts, etc…

La configuration actuelle de ce monument provient de l’intégration de plusieurs maisons, dont l’une fait partie de l’ancienne Casa del Gobernador (maison du gouverneur), que Christophe Colomb a visité lors de son premier voyage, en 1492, afin de demander de l’aide pour réaliser son périple vers le Nouveau Monde. L’architecture a connu diverses interventions depuis 1950, en préservant des zones d’origine remontant au XVIe siècle. Les diverses rénovations, ainsi que les éléments d’origine préservés, font de la maison un bâtiment unique et incontournable dans la ville de Las Palmas.

Le musée se compose de deux grands patios et d’un total de treize salles d’exposition permanentes. Ils soulignent les plafonds à caissons, les arcs et les colonnes. La cour, qui a une marguerite gothique, acquiert une plus grande importance pour sa précieuse arcade Renaissance, provenant du couvent disparu de Santo Domingo, détruit par les attaques du corsaire hollandais Pieter van der Does au 16ème siècle.