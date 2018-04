La cité du Théâtre: un projet culturel d’envergure pour conforter l’attractivité et l’effervescence créative de Paris

lundi, 9 avril, 2018 à 11:09

Par Imad El Honsali

Paris, Considérée comme l’une des villes d’art et de culture les plus connues au monde, grâce à ses musées et à l’ensemble de ses monuments, la capitale française Paris veut conforter son attractivité et son effervescence créative à la faveur d’un projet culturel d’envergure: la cité du théâtre.

Cette cité, dont l’annonce de la création a été faite en octobre 2016 par Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture, vise, entre autres, à proposer une offre théâtrale inédite aux Parisiens, orientée vers la transmission.

En présentant ce projet, Mme Azoulay avait indiqué qu’il à la caractéristique d’être avant tout, un projet collectif puisqu’il réunit, « dans une perspective d’avenir commune », la Comédie-Française, le Théâtre national de l’Odéon, le Conservatoire national supérieur d’art dramatique et l’Opéra national de Paris.

La Comédie-Française, qui rêve depuis les années 1970 d’une salle moderne pour des mises en scène innovantes ou pour le répertoire contemporain, ouvrirait deux nouvelles salles, de 600 et 250 places.

Déjà présent sur le site avec une salle, l’Odéon disposera dans le projet de bureaux, de loges, et installera sa bibliothèque dans un centre de ressources commun avec celles de la Comédie-Française et du Conservatoire.

Par ailleurs, les ateliers de décors, peinture et stockage de l’Opéra seront rapatriés de Bastille pour une grande salle modulable au sein de la cité.

Pour sa part, le Conservatoire national d’art dramatique disposera dans la nouvelle cité de salles de travail pouvant accueillir un public, de salles de classes, d’un atelier de construction et des bureaux. La cohabitation avec la Comédie-Française et l’Odéon offrirait aux élèves une ouverture précieuse sur la profession.

La cité du théâtre, qui doit être inaugurée en 2022, dans le cadre de la célébration des 400 ans de la naissance de Molière, devrait accueillir 200.000 spectateurs par an avec plus de 600 représentations dans ses différentes salles.

La Cité du théâtre, qui s’établera sur une superficie de 20.000 m2, est un projet résolument tourné « vers la modernité » et « vers le XXIe siècle », avait assuré Mme Azoulay.

Les espaces communs – élément essentiel d’un projet qui se veut « fédérateur » – seront quant à eux tournés vers le public, mais aussi vers le partage de ressources (bibliothèques, documentation, etc) pour les professionnels comme pour le grand public.

À côté de la production et de la diffusion de spectacles, la Cité de théâtre comprendra aussi – c’est la véritable colonne vertébrale du projet – une autre dimension : la transmission en faisant de cette cité un véritable pôle d’attraction – et de circulation –pour les étudiants.

Il s’agira aussi d’un lieu de transmission en direction du public, avec, côté Comédie-Française, une ouverture plus ample au répertoire contemporain et, côté Odéon, la pérennisation des structures déjà mises en place.

Le projet permettra en outre à l’Opéra de Paris de développer ses actions à destination du jeune public.

La création de cette cité s’inscrit en parfaite harmonie avec la politique théâtrale développée depuis plusieurs années par la ville de Paris et qui vise à offrir un éventail très varié de pièces, des plus classiques aux plus avant-gardistes, pluridisciplinaires, sans oublier les spectacles pour enfants et adolescents.

Ainsi et avec près de 300 spectacles par semaine et 130 salles, Paris reste incontestablement la capitale du théâtre.

Cette politique théâtrale a pour objectif d’encourager la création pour rester au cœur de la recherche artistique, maintenir une offre de qualité, accessible et répartie sur tout le territoire, développer l’action culturelle pour favoriser l’accès aux pratiques culturelles pour tous et offrir de bonnes conditions de travail aux compagnies, tels sont les enjeux de la politique municipale.

La Ville de Paris consacre 32 millions d’euros à sa politique théâtrale, un soutien financier ambitieux destiné à accompagner des lieux de diffusion, de travail et de recherche artistique, soit une trentaine, mais aussi des compagnies confirmées ou émergentes grâce à un dispositif d’aide au projet (une cinquantaine de projets par an).

A rappeler que la Ville de Paris abrite des lieux prestigieux et emblématiques de création et de diffusion artistique d’envergure nationale voire internationale, dont le Théâtre de la Ville, le Théâtre de la Bastille, le Centquatre, le Monfort théâtre et le Théâtre Paris-Villette.