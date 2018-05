La Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien salue la position et les efforts de SM le Roi en faveur de la Palestine et de son peuple

mardi, 15 mai, 2018 à 21:52

Rabat – La Commission internationale de solidarité avec le peuple palestinien relevant de l’Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique et d’Asie (OSPAA), a salué la position et les efforts de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité d’Al-Qods (Organisation de la conférence islamique) en faveur de la Palestine et du peuple palestinien, ainsi que les contacts permanents qu’entreprend le Souverain auprès des parties internationales contre la décision des Etats-Unis de transférer son ambassade à Al-Qods occupée.