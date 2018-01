La conférence au Maroc sur le Pacte Mondial sur les Migrants, une occasion de “renforcer les avantages de la migration” (M. Guterres)

jeudi, 11 janvier, 2018 à 18:06

New York (Nations unies) – Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui devra être adopté lors d’une conférence internationale prévue au Maroc les 10 et 11 décembre 2018, est l’opportunité pour les Etats membres de “renforcer les avantages de la migration”, a estimé jeudi le Secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres.