“La coopération Sud-Sud dans le domaine du Mutualisme: le Maroc un trait d’union essentiel entre l’Afrique et les Amériques”, thème de la nouvelle rencontre périodique du Pôle Amérique du Sud de la MAP

jeudi, 26 avril, 2018 à 19:35

Buenos Aires – Le Président de l’Organisation des Entités mutuelles des Amériques (ODEMA), M. Alfredo Sigliano, et le Président de l’Union Africaine de la Mutualité (UAM), M. Abdelmoula Abdelmoumni, seront les invités, vendredi à Buenos Aires, de la nouvelle rencontre périodique du Pôle de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) en Amérique du Sud placée sous le thème “La coopération Sud-Sud dans le domaine du Mutualisme: le Maroc un trait d’union essentiel entre l’Afrique et les Amériques”.

Ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre des rencontres périodiques lancées par le Pôle Amérique du Sud de la MAP en vue de créer un espace pour débattre de différentes questions d’actualité locales, régionales et internationales.

Le pôle Amérique du Sud de la MAP, dont le siège se trouve à Buenos Aires, œuvre à organiser des rencontres périodiques en présence de médias locaux et internationaux, avec des personnalités de différentes factures, pour mettre en lumière des questions d’actualité et d’autres intéressant les relations entre le Maroc et l’Amérique Latine.