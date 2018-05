La décision du Maroc du rompre ses relations avec l’Iran, “judicieuse” et “appropriée” (Joe Grieboski)

lundi, 7 mai, 2018 à 17:26

-Propos recueillis par Fouad ARIF-.

Washington – La décision du Maroc de rompre ses relations avec l’Iran à cause de la “connivence avérée” et du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au “polisario”, est “judicieuse” et “appropriée”, a déclaré lundi à MAP-Washington, Joe Grieboski, expert américain de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du nord.

“Je salue la décision du gouvernement de Sa Majesté le Roi de rompre les relations du Royaume avec l’Iran, qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale à cause de ses activités hostiles au Moyen-Orient et en Afrique”, a affirmé M. Grieboski.

L’expert américain ne s’est pas dit étonné qu'”un groupe comme le Hezbollah soutienne le polisario”, en faisant observer que ces deux entités “partagent la même vision du monde et nourrissent les mêmes desseins”.

“Le polisario est un mouvement marxiste, qui a démontré qu’il est aussi un mouvement terroriste, ayant déjà été en collusion avec Al-Qaeda dans le Maghreb Islamique”, a souligné M. Grieboski, notant que “la collusion aujourd’hui entre le polisario et le Hezbollah démontre que les séparartistes, qui sont aux abois, quémandent toute aide sans distinction de son origine ni même de la partie qui la fournit”.

Le Maroc a décidé de rompre ses relations avec l’Iran à cause de la “connivence avérée” et du soutien militaire de son allié le mouvement Hezbollah au Polisario, avait annoncé, mardi dernier, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

“Je viens de rentrer de la République islamique d’Iran, où j’ai eu une rencontre avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, que j’ai informé de la décision du Royaume du Maroc de rompre ses relations diplomatiques avec la République islamique d’Iran”, avait précisé le ministre lors d’une rencontre avec la presse nationale et étrangère.