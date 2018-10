La Fondation Mohammed VI des ouléma africains, un levier pour la diffusion du savoir et de la culture en Afrique (conseiller du khalife général des Mourides)

jeudi, 25 octobre, 2018 à 11:18

-(Propos recueillis par Abdelatif Abilkassem)-.

Touba (Sénégal) – La Fondation Mohammed VI des ouléma africains constitue un levier pour la promotion des nobles valeurs de l’Islam et la diffusion du savoir et de la culture en Afrique et ailleurs, a assuré le conseiller du khalife général de la confrérie Mouride, Cheikh Abdelkader Mbacké.

“La Fondation Mohammed VI des ouléma africains joue un rôle exemplaire en matière de promotion de l’Islam et du rayonnement de ses nobles valeurs en Afrique”, a dit Cheikh Mbacké, dans un entretien à la MAP, en marge des préparatifs du Magal de Touba, un grand rassemblement religieux organisé, chaque année, par la confrérie mouride lors du mois de safar de l’an de l’hégire.

La Fondation joue un rôle d’avant-garde dans la promotion du savoir et de la culture islamique, de même qu’elle prend part, de manière agissante, aux différentes manifestations religieuses en Afrique, a-t-il dit, saluant les efforts consentis dans ce sens par les responsables de la Fondation.

Des ouléma issus des différents pays africains, dont le Sénégal, sont membres de cette Fondation, a-t-il noté, relevant la présence remarquée des ouléma de la confrérie mouride dans cette institution.

La Fondation Mohammed VI des Ouléma africains est une entité qui oeuvre à unifier et coordonner les efforts des oulémas musulmans, au Maroc et dans les autres Etats africains, en vue de faire connaître les valeurs de l’islam tolérant, de les diffuser et de les consolider.

Elle s’assigne principalement pour objectifs de prendre toute initiative permettant d’intégrer les valeurs religieuses de tolérance dans toute réforme à laquelle est subordonnée toute action de développement en Afrique, que ce soit au niveau du continent qu’au niveau de chaque pays. L’animation de l’action intellectuelle, scientifique et culturelle en rapport avec la religion musulmane figure également parmi les objectifs de la fondation.

S’agissant du Magal de Touba, qui commémore le départ forcé en exil du fondateur de la Tariqa, Khadimou lrassoul, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (1853-1927), le conseiller du khalife général de la confrérie Mouride a indiqué que ce grand rassemblement est désormais le lieu de rencontre de la oumma islamique, vu le nombre des visiteurs du Magal qui viennent par millions des différents coins du monde.

Le Magal de Touba est un rendez-vous annuel multidimensionnel qui contribue à mettre en valeur l’image de l’Islam en Afrique et à promouvoir ses valeurs nobles, notamment parmi les jeunes, a-t-il relevé.

Le programme du Magal est riche et varié, a-t-il expliqué, faisant savoir que les dikrs et récitations du Saint Coran, outre des conférences animées par des ouléma sénégalais et étrangers sont au menu.

C’est l’occasion aussi pour les ouléma de débattre des solutions à apporter aux problèmes vécus par la oumma islamique à travers le monde, a-t-il enchaîné, mettant en avant la présence distinguée du Maroc lors de cette grande manifestation religieuse.

“Le Royaume du Maroc est représenté chaque année au Magal par une forte délégation, ce qui traduit l’importance que revêt cette rencontre religieuse”, a-t-il dit, exprimant les remerciements du khalife général des mourides Serigne Mountaga Bassirou Mbacké à l’adresse du Maroc.

Considéré comme la plus grande manifestation religieuse du Continent, le Magal de Touba, célébré le 18 safar de chaque année, perpétue la profonde vénération et l’hommage rendu par les mourides pour le fondateur de la Tariqa, Ahmadou Bamba Mbacké, de son vrai nom Ahmad ibn Muhamad ibn Habib Allah.

Issu d’une lignée de marabouts, le saint patron de Touba, également connu sous le nom de Khadimou Rassoul (serviteur du Prophète), s’est démarqué par sa farouche opposition à l’occupation étrangère, ce qui lui avait valu l’éloignement de son pays en 1895 vers le Gabon (1895-1902) puis en Mauritanie (1903-1907). Le grand Magal de Touba est la commémoration de ce départ forcé du fondateur de la Tariqa.