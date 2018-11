La main tendue de SM le Roi à l’Algérie, une “initiative audacieuse” visant à donner un nouveau format aux relations au Maghreb et en Afrique (universitaire brésilien)

vendredi, 9 novembre, 2018 à 16:25

Brasilia- L’appel de SM le Roi Mohammed VI à un dialogue direct et franc avec l’Algérie est une “initiative audacieuse” visant à donner un “nouveau format” aux relations dans la région du Maghreb et en Afrique, a soutenu Marcus Vinicius de Freitas, universitaire et expert brésilien en relations internationales.

“La main tendue à l’Algérie par Sa Majesté le Roi Mohammed VI est une initiative audacieuse visant à donner un nouveau format aux relations dans la région du Maghreb et en Afrique”, a-t-il déclaré à la MAP en réaction au discours adressé par SM le Roi à la Nation, à l’occasion du 43è anniversaire de la Marche Verte.

“Le discours de SM le Roi apporte une bouffée d’air frais pour surmonter des obstacles qui ont duré trop longtemps. En tendant le rameau de l’olivier, SM le Roi cherche à changer l’état d’esprit à travers la mise en place d’un nouveau format pour les relations au Maghreb et en Afrique, basé sur la créativité”, a poursuivi l’expert brésilien en relations internationales, y voyant “un pas important” pour le Maroc, “un pays africain qui souhaite ouvrir un nouveau chapitre” et dont “le poids international n’a cessé de croître au cours des dernières années”.

De l’avis de ce spécialiste des relations internationales, qui enseigne à l’Université des Affaires étrangères de Chine à Pékin en tant que professeur visiteur, l’approche adoptée par le Souverain est “une incitation pour que les autres pays confrontés à des situations similaires soient plus ouverts dans la recherche de solutions à des situations qui semblent irréversibles”.

Mettant en relief l’image positive dont jouit le Maroc ainsi que l’élargissement de son rayonnement politique, M. De Freitas a relevé que le Royaume est de plus en plus actif sur l’échiquier international, conscient clairement du rôle qu’il peut jouer à la faveur de son appartenance au Maghreb et à l’Afrique.

Eu égard à sa position de “plaque tournante entre deux mondes”, il est parfaitement logique que le Maroc cherche à régler les problèmes qui “ont, en quelque sorte, fait obstacle à sa croissance et à son développement”, a poursuivi l’expert brésilien, qui a donné des conférences au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maroc, en Belgique et en Chine.

Le Royaume a pris des mesures créatives pour renforcer sa présence internationale, a-t-il poursuivi, soulignant, à titre d’exemple, que la perception du Royaume en Chine est “très positive” eu égard aux initiatives lancées par le Maroc pour faciliter le tourisme, les investissements et les échanges commerciaux avec ce pays asiatique.