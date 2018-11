La Marche Verte est l’événement le plus marquant de l’histoire du Maghreb au XXe siècle (Expert péruvien)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 8:32

Lima – La Marche Verte, dont le 43è anniversaire est commémoré par les Marocains, est l’événement le plus important et le plus influent de l’histoire du Maghreb au XXe siècle, a affirmé l’expert et analyste péruvien Cristian Ramirez Espinosa.

Dans un article publié par le journal péruvien “La Razon” sous l’intitulé “La Marche verte et le génie d’un Roi”, Ramirez Espinosa écrit que la Marche verte a été une étape clé dans le recouvrement de la souveraineté du Maroc.

L’expert péruvien en affaires maghrébines a affirmé que la Marche Verte a incarné la cohésion entre le Trône Alaouite et le peuple marocain, une cohésion qui s’est renforcée davantage pour la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, en soulignant que cette marche populaire a contribué à de profondes transformations au niveau des décisions politiques en Afrique.

Dans son article, Ramirez Espinosa s’est arrêté sur le caractère pacifique de la Marche Verte, dont Feu Sa Majesté Hassan II a été l’Artisan, et qui a connu la participation de 350.000 volontaires ayant pour seule arme le drapeaux national et le Saint Coran.

L’auteur de l’article a également indiqué que, sur la base de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice à La Haye, stipulant que le Sahara n’avait jamais été terra nullius et qu’il y avait des liens juridiques et d’allégeance entre les sultans du Maroc et le Sahara, Feu SM Hassan II a annoncé, dans un Discours à la Nation, datant du 16 octobre 1975, l’organisation de la Marche Verte, en déclarant: “Alors que nous reste-t-il à faire, cher peuple ? Les portes du Sahara nous sont juridiquement ouvertes, tout le monde a reconnu que le Sahara nous appartient depuis la nuit des temps (…) Il ne nous reste donc cher peuple qu’à entreprendre une marche pacifique du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest”.

Après avoir passé en revue la symbolique de cette marche, décrite comme verte, en soulignant que la couleur verte est considérée comme un symbole de l’islam et de la paix, l’analyste politique péruvien a rappelé que suite au succès de la Marche Verte, l’Espagne a donné des garanties pour restituer toutes les terres sahraouies occupées à leur propriétaire légitime, le Maroc.

Et l’expert d’ajouter que lorsque le Maroc a récupéré ses Provinces du Sud il y a 43 ans, elles ne disposaient pas d’infrastructures, d’écoles, d’hôpitaux, de routes ou d’aéroports, en précisant que ces régions jouissent désormais d’une prospérité et d’un développement similaires à ceux du reste du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Ramirez Espinosa a également souligné que le développement a touché tous les domaines comme en témoignent la présence des collèges, des universités, des instituts techniques, des hôpitaux, des ports et des aéroports, des projets industriels et commerciaux, ainsi que les grands projets visant à créer des centrales de dessalement et de production de l’énergie propre solaire et éolienne.

Le nouveau modèle de développement de la région du Sahara a pour finalité de transformer cette dernière en une plaque tournante entre le Maghreb et l’Afrique subsaharienne, a conclu l’expert.