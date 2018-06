La Médina de Rabat: Un espace antique qui retrouve sa splendeur architecturale

lundi, 11 juin, 2018 à 11:52

Par Hajar SEKHER

Rabat – L’ancienne médina de Rabat, qui vient de faire peau neuve, retrouve sa splendeur architecturale à la faveur d’une vaste opération de réaménagement visant à consacrer le rayonnement culturel et touristique de ce quartier animé de la capitale.

L’ancienne Médina de Rabat, à l’instar de plusieurs Médina de différentes villes du Royaume, connait actuellement des changements profonds qui visent à réhabiliter une composante essentielle du tissu urbain et architectural de la capitale du Royaume et à renforcer son attractivité touristique pour lui permettre de retrouver sa splendeur et sa beauté et ainsi garantir la sûreté de ses habitants.

Les travaux de restauration des différents espaces de la Médina et de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine visent à réaliser un rayonnement économique et culturel en harmonie avec tous les chantiers de développement que connait la capitale aspirant à devenir “une ville lumière” et un centre de rayonnement culturel capable de renforcer le dynamisme touristique.

Dans ce sens, le président du Conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal a souligné, lors d’un entretien accordé à la MAP, qu’il est temps pour la capitale de devenir une ville d’attraction touristique et non pas une ville de transit, notant que la protection de la Médina constitue une nécessité eu égard au rôle essentiel qu’elle joue en matière de préservation du patrimoine culturel, de l’identité nationale et de l’histoire d’une part, et au fait qu’elle constitue un espace de vie des habitants d’autre part.

M. Sekkal a également précisé qu’il est nécessaire d’améliorer les conditions de logement des habitants de la Médina et de se concentrer sur le renforcement de la sureté des bâtiments menaçant ruine, rappelant la signature récemment d’une convention relative à la restauration de l’habitat menaçant ruine dans l’ancienne médina de Rabat, d’une enveloppe budgétaire globale de 130 millions de DH.

Cette convention pour le financement et l’exécution d’un programme relatif au traitement de ce genre d’habitat puise ses fondements dans les Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI et l’intérêt que porte le Souverain à l’intervention dans les anciennes médinas du Royaume en vue d’entretenir leurs bâtisses et d’améliorer les conditions de vie de leur population, a expliqué M. Sekkal.

Ce programme prévoit également des travaux de restauration, de réhabilitation de l’ancienne Médina de Rabat et ses principaux quartiers, ainsi que le renforcement de son infrastructure et tous ses bâtiments menaçant ruine, a-t-il dit relevant également qu’un parking à proximité de la Médina de Rabat a également été aménagé pour permettre aux citoyens de stationner en dehors des murs de la Médina, de promouvoir et développer les activités économiques et commerciales dans ce quartier à travers la construction de voies d’accès.

M. Sekkal a également souligné la contribution du Conseil de la Région au financement du Programme “Rabat, Ville des lumières”, dotée d’une enveloppe budgétaire de 200 millions de DH et du Programme de réaménagement de la vallée de Bouregreg, dont une partie concerne les Médina de Rabat et Salé de plus de 129 millions de DH.

Sur le plan social, le président du conseil régional a jugé nécessaire de veiller à ce que toutes les composantes de la société bénéficient des fruits du développement, et ce en permettant aux habitants de la Médina de conserver leurs foyers. Au niveau culturel, il a plaidé pour la préservation du patrimoine culturel et architectural de la Médina et de ses gravures et décorations.

“Les anciennes Médina considérées comme des endroits d’attraction touristique et des pôles économiques surtout pour les produits traditionnels exigent des opérations de préservation et de renforcement”, a-t-il dit.

Pour leur part, des habitants et des commerçants de la Médina ont exprimé leur satisfaction quant au nouveau look de la Médina, saluant la beauté du paysage et l’attractivité touristique et économique des lieux.

Les travaux de restauration ont donné une valeur ajoutée à la Médina de Rabat, devenue la destination de plusieurs touristes marocains et étrangers, se réjouit Sanae, une commerçante à “Souk Sebbat”, notant que la Médina pourra désormais attirer un plus grand nombre de touristes.

Cependant, les commerçants doivent accompagner les nouveaux changements en fournissant des produits de bonne qualité en vue d’être à la hauteur des attentes des visiteurs en harmonie avec la beauté des lieux, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le représentant des commerçants de ce marché, Abdellah Remidi a souligné que les changements que connait la Médina de Rabat ont réussi à préserver l’esprit de ce quartier en tant que façade de l’artisanat marocain, qu’il s’agisse des habits, des chaussures, des tapis ou des bijoux traditionnels marocains, ce qui engendrera une plus forte demande sur les produits exposés.

