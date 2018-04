La participation de SM le Roi au sommet de Brazzaville sur le Bassin du Congo, incarne la dimension solidaire envers l’Afrique (Agence de presse bahreïnie)

dimanche, 29 avril, 2018 à 18:04

Manama – La participation de SM le Roi Mohammed VI au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds Bleu du Bassin du Congo, à Brazzaville, incarne “la dimension solidaire profonde et inébranlable du Royaume du Maroc envers le continent africain”, a indiqué dimanche l’agence de presse bahreïnie.

Cette participation reflète, effectivement, la politique “renouvelée” prônée par SM le Roi envers l’Afrique et “Sa forte volonté dans le cadre de la vision stratégique royale pour la réalisation d’un véritable décollage du continent”, en s’appuyant sur ses propres capacités, en exploitant de manière optimale ses potentialités économiques, naturelles et humaines, et en assurant un développement global et durable préservant la biodiversité et la diversité environnementale du continent, en particulier dans les zones menacées par la désertification, la déforestation et la mauvaise exploitation des ressources hydriques, a expliqué la même source.

La participation du Souverain à ce sommet renforcera “l’approche écologique de la gestion intégrée du tissu forestier et des eaux du Bassin du Congo, ce qui aura un impact positif sur la réalisation d’un changement radical dans le mode de production économique et de vie des populations, à travers la fourniture des infrastructures nécessaires et le développement des systèmes hydriques, outre la promotion de l’écotourisme et le traitement des déchets polluant les eaux”, a ajouté l’agence de presse bahreïnie.

Le 1er Sommet de Brazzaville a pour objectif de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers.

Ce conclave de haut niveau vise également la collecte des ressources destinées à financer des programmes et projets dans les domaines de l’économie bleue, l’économie verte et la lutte contre les changements climatiques.