La Plata : Une ville bâtie ex-nihilo en juste quatre ans

mardi, 29 mai, 2018 à 13:20

Par Hicham Lakhal.

La Plata – Toute ville a des caractéristique propres et c’est bien le cas de La Plata, capitale de la province de Buenos Aires, qui se distingue par la façon dont elle a été bâtie ex-nihilo en juste quatre ans, il y a 136 ans.

Aux yeux des chercheurs dans le domaine de l’urbanisme, ce qui attire à La Plata, une cité fondée par le gouverneur de la province de Buenos Aires, Dardo Rocha, est le fait que cette ville, ses rues et ses bâtiments ont été pensés dans les plus petits détails pour prendre la forme d’un carré parfait, qui a été réalisé par l’ingénieur et urbaniste d’ascendance française Pedro Benoit.

Cette ville planifiée est quadrillé de rues parallèles se croisant à l’équerre, à quoi s’ajoute le tracé très marquant des diagonales qui coupent ledit carré en y formant des losanges.

Depuis sa création en 1882, la ville a donné de l’importance à la création de parcs ou de places arborées, a accueilli des étudiants de toute l’Amérique latine et du monde désireux de suivre leurs études dans ses universités et abrite l’un des plus grands musées des sciences naturelles du continent.

Si les villes commencent de petite taille pour s’étendre peu à peu au fil du temps, ce n’est pas le cas de La Plata qui a été construite d’un seul coup et en un temps record. Il s’agit de l’une des rares villes au monde qui ont cet attribut.

De l’avis de Ruben Pisci, architecte urbaniste et historien argentin, la présence à La Plata de bâtiments gouvernementaux, de rues et de théâtres plus grands que ceux dont disposait la capitale argentine Buenos Aires à l’époque s’explique par le fait que son fondateur Dardo Rocha, avait voulu faire d’une pierre deux coups: il a voulu créer une ville digne d’être la capitale de la province de Buenos Aires et comme il avait pour ambition de devenir président, La Plata aurait pu devenir la capitale du pays.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Pisci souligne que les habitants sont fiers de la singularité de La Plata dont les plans ont été couchés sur papier avant de sortir de terre. Bien que La Plata n’ait pas suivi le cheminement naturel de la création d’une ville, à savoir l’expansion et la réhabilitation urbaines, aucune autre cité ne la dépassait en termes de modernité à l’exception de Washington DC, souligne Pisci, avant de préciser que La Plata a remporté deux médailles d’or de la meilleure conception à l’exposition Universelle de Paris en 1880.

Bien qu’elle soit la cinquième ville argentine en termes de densité après Buenos Aires, Cordoba, Rosario et Mendoza, La Plata a conservé son esprit d’élégance et offre à ses habitants un espace public où ils peuvent se rencontrer et aller d’un point à l’autre à pied, contrairement à d’autre villes planifiées comme Brasilia, où se déplacer d’une rue à l’autre est chose difficile.

Jadis connue sous le nom de Rivadavia ou nouvelle Buenos Aires, La Plata doit son nom actuel au grand écrivain José Hernández auteur de “Martin Fierro”, tandis que l’écrivain cubain José Marti comparait ses écoles à des palais.

De l’avis de M. Pisci, “si l’on venait à parler des nouvelles tendances urbaines et de la ville qui respecte la dimension de l’intégration et de l’équité, l’on pourrait dire que La Plata est un modèle dans ce domaine, même si elle a été créée depuis près d’un siècle et quatre décennies”.

De son côté, Susana Scorians, responsable du musée Dardo Rocha, estime que la ville incarne le rêve de son fondateur qui voulait que La Plata soit la cité de l’avenir, comme l’assurent les experts et les chercheurs que nous accueillons au musée, qui conserve toutes les références à la vie quotidienne qui prévalait dans la ville à la fin du 19ème siècle ainsi qu’une grande partie de sa mémoire.

Pour la petite anecdote, Scorians raconte que Rocha qui aimait gagner, a décidé un jour de relever le pari de se construire une résidence à La Plata pour éviter les allées et venues depuis Buenos Aires et il le fit en 40 jours.

Pour sa part, le maire de La Plata Julio Garro estime que la ville rêvée du gouverneur Dardo Rocha, ouvre aujourd’hui ses bras à tout le monde, en ajoutant que le rêve de Rocha devrait se poursuivre, d’où la décision des autorités de lancer une série de projets et de programmes qu’elles souhaitent réaliser en 2030 pour que la flamme de la ville reste aussi brillante qu’au premier jour.