La proposition de Sa Majesté le Roi à l’Algérie, “une occasion en or” pour sortir du blocage marquant les relations bilatérales (Universitaire US)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 17:22

-Propos recueillis par Naoufal Enhari-.

New York- L’annonce faite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le discours à la Nation, à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte, de la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie est “une occasion en or” pour les dirigeants algériens pour sortir de l’impasse actuelle qui plombe l’avenir de générations entières dans toute la région, a estimé l’Universitaire et directeur des Affaires mondiales à l’université américaine de la Nouvelle Angleterre (UNE), Anouar Majid.

L’appel lancé par le Souverain à l’Algérie “est une occasion en or pour les dirigeants algériens afin de proposer des idées pour sortir de l’impasse qui plombe l’avenir de générations entières” en Algérie et au Maghreb, a dit M. Majid dans une interview à la MAP.

Car l’impasse actuelle dans les relations bilatérales s’apparente “à un reliquat de la guerre froide”, a déploré Anouar Majid, qui est également le directeur du campus de Tanger de l’Université de la Nouvelle Angleterre et auteur de plusieurs ouvrages politiques et d’histoire.

“A l’instar de Ses Augustes Pères, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a tendu volontairement une main de paix et d’amitié au voisin algérien, et a rappelé aux dirigeants de l’Algérie et à son peuple qu’il est inconcevable que les deux nations soeurs partagent la même langue, la même religion et une histoire parallèle de lutte contre le colonialisme, et restent pourtant divisées et séparées, au grand dam des peuples des deux pays et du Grand Maghreb dans son ensemble”, a-t-il relevé.

“Sa Majesté le Roi a eu ainsi raison de souligner que cette situation n’est rien de moins que tragique et qu’elle trahit le désir des militants de l’indépendance marocains et algériens qui rêvaient d’un Maghreb uni, lors de la Conférence de Tanger de 1958, et qui se sont unis pour expulser les forces coloniales des deux pays”, a encore noté l’universitaire et expert maroco-américain.

Dans Son discours à la Nation, Sa Majesté le Roi avait souligné: “C’est, donc, en toute clarté et en toute responsabilité que Je déclare aujourd’hui la disposition du Maroc au dialogue direct et franc avec l’Algérie sœur, afin que soient dépassés les différends conjoncturels et objectifs qui entravent le développement de nos relations”.

Sa Majesté est revenu “sur l’état de division et de discorde qui sévit actuellement au sein de l’espace maghrébin. Il s’inscrit en opposition flagrante et insensée avec ce qui unit nos peuples : des liens de fraternité, une identité de religion, de langue et d’histoire, un destin commun”.

Cet état, a dit le Souverain, “contraste avec l’ambition de concrétiser l’idéal unitaire maghrébin, qui animait la génération de la Libération et de l’Indépendance, ambition qui s’est incarnée en 1958 par la Conférence de Tanger, dont nous célébrons le soixantième anniversaire”, en rappelant que “l’appui apporté par le Royaume à la Révolution algérienne avait contribué à renforcer les relations entre le Trône marocain et la Résistance algérienne. Il avait également été un élément fondateur de la conscience et de l’action politique maghrébine commune”.