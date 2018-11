La proposition faite par SM le Roi à l’Algérie témoigne de «la volonté marocaine de trouver un terrain d’entente» avec ce pays (Le Point Afrique)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 11:31

Paris – La proposition de SM le Roi Mohammed VI relative à la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l’Algérie témoigne de «la volonté marocaine de trouver un terrain d’entente» avec ce pays, indique le site d’information français «Le Point Afrique».

Le discours royal à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte s’est voulu l’expression de la volonté du Maroc de trouver «un terrain d’entente avec l’Algérie au nom de ses idéaux de paix, d’intégration et d’union de l’Afrique », écrit le site de l’hebdomadaire Le Point dédié à l’actualité africaine.

SM le Roi Mohammed VI a souligné, mardi, la disposition du Maroc au “dialogue direct et franc” avec l’Algérie et proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation afin de dépasser les “différends conjoncturels” entravant le développement des relations bilatérales.