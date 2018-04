La Puerta del Sol, carrefour vibrant de la capitale espagnole

jeudi, 5 avril, 2018 à 11:53

.-Par Hicham Boumehdi-.

Madrid – S’il faut choisir un lieu emblématique où se reflète la vie madrilène dans toute sa diversité, la place Puerta del Sol, au cœur de la capitale espagnole, représente une option pertinente qui permet de s’immerger dans la vie quotidienne de cette métropole et se faire une idée de son style architectural.

Proche de son aînée «Plaza Mayor», piétonne et plus touristique, la Puerta del Sol, ou Sol pour les initiés, s’est imposée comme véritable nœud central de Madrid, et bien au-delà, puisque cette place a été désignée dès 1950 pour abriter le “kilomètre 0”, point de départ des grands axes routiers qui traversent l’Espagne de part en part.

Le site était situé jusqu’au 15ème siècle aux abords de la vielle ville et doit sa position centrale aux grands travaux d’agrandissement et d’aménagement qu’a connus Madrid depuis qu’elle est devenue, à partir de la deuxième moitié du 16ème siècle, capitale du royaume et de l’empire d’Espagne.

Bien desservie par les transports publics, notamment les réseaux du métro, des trains régionaux (Cercanias) et des bus, cette place est un lieu incontournable pour les amateurs du shopping et des ballades en ville, qui trouvent à Puerta del sol et dans les rues adjacentes beaucoup de magasins de grandes enseignes, restaurants et boutiques de tous genres.

Avec la «Gran Via», grande artère commerçante et touristique toute proche, la Puerta del sol constitue le principal carrefour pour les visiteurs et habitants de la ville, avec des commerces qui restent souvent ouverts en weekend et les différents jours fériés.

De là, il est facile de rejoindre la Gran Via et ses grands immeubles du début du 20ème siècle ou, pour ceux qui veulent plonger encore plus loin dans l’histoire de Madrid, descendre vers la Plaza Mayor, le Palais Royal ou le Théâtre Royal, le siège de l’opéra de la capitale espagnole, pour ne citer que ces monuments parmi tant d’autres dont regorge le centre de la ville.

En outre, la Puerta del Sol, souvent très fréquentée, est un site de prédilection pour les arts de la rue. Il ne faut pas attendre longtemps pour voir des cercles de spectateurs se former autour de groupes musicaux, troupes de danse, performeurs et comiques offrant des spectacles qui maintiennent dans cette place une animation quasi permanente.

Concernant le patrimoine architectural de cette place, le bâtiment le plus important et le plus ancien est la Maison de la poste (Casa de Correos), célèbre pour son horloge juchée au sommet d’une petite tour.

C’est ici qu’on célèbre le compte à rebours de l’avènement de chaque année, donnant lieu à des festivités qui gardent la Puerta del Sol éveillée toute la nuit et qui sont retransmises depuis 1962 sur les chaînes de télévision.

Construite dans la deuxième moitié du 18ème siècle, cette grande bâtisse a accueilli tour à tour plusieurs institutions et ministères, avant de devenir en 1998, après plusieurs années de réhabilitation, le siège de la Communauté (région) de Madrid.

Devant la principale porte de ce bâtiment a été placée la plaque du «kilomètre 0», qui indique que cette place constitue le carrefour officiel des routes nationales espagnoles qui traversent la péninsule du nord au sud et d’est en ouest.

Parmi les autres attractions de cette place figure la statue équestre du roi Carlos III, qui a régné entre 1759 et 1788 sur toute l’Espagne et ses possessions coloniales mais qui est resté dans les mémoires comme «le meilleur maire de Madrid», même s’il n’a jamais occupé ce poste, en raison de sa grande contribution à l’essor de la capitale espagnole.

La Puerta del sol accueille aussi la statue de l’Ours et de l’Arbousier, symboles de Madrid. Œuvre du sculpteur Antonio Navarro Santafé, elle a été érigée en 1967, pour consacrer l’importance centrale de cette place pour Madrid et pour l’Espagne.