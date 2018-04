La similarité entre le Maroc et le Mexique ouvre la voie à une nouvelle “géopolitique culturelle” (écrivain mexicain)

jeudi, 26 avril, 2018 à 11:42

Propos recueillis par Imane BROUGI

Rabat – La similarité entre le Maroc et le Mexique, deux pays liés par la profondeur de l’histoire et la manière d’être, ouvre la voie à une nouvelle “géopolitique culturelle”, a souligné l’écrivain mexicain, Alberto Ruy Sanchez.

“Depuis la première fois que je suis venu au Maroc, j’ai été touché par la ressemblance entre les cultures marocaine et mexicaine, résultant de l’héritage de l’Andalousie. Ce n’est donc pas un hasard qu’il existe une similarité entre le Maroc et le Mexique plus qu’entre l’Espagne et le Mexique”, a confié M. Ruy-Sanchez à la MAP, en marge de sa participation à la 45-ème session de l’Académie du Royaume du Maroc, organisée du 24 au 26 avril, sous le thème “L’Amérique Latine comme horizon de pensée”.

“Le Maroc est un pays auquel j’ai toujours manifesté une grande curiosité pour le connaître davantage. C’est un pays frère du Mexique. Ce sont comme des frères jumeaux séparés à la naissance, qui se sont retrouvés après des siècles et qui ont commencé à se connaître”, a-t-il dit.

Ce pont culturel, qui relie les deux pays, “permettra de décerner les politiques culturelles communes possibles, donnant l’occasion d’agir comme des leaders régionaux dans nos continents et de placer nos pays dans une modernité où la diversité culturelle et la créativité deviennent un moteur de développement et une source de diversité économique et sociale”, a-t-il poursuivi.

“On doit développer des actions communes et agir ensemble pour cultiver une modernité qui tient compte des dimensions humaines, au service du développement de nos peuples et continents”, a relevé l’écrivain, appelant à explorer toutes les pistes en commun.

“Je suis fasciné par le patrimoine culturel et civilisationnel marocain. Dans mes livres, je porte un intérêt particulier à l’artisanat, à la calligraphie marocaine et au Zellij, en décrivant la créativité de l’artisan marocain, la beauté et l’authenticité des produits artisanaux, avec ses différentes couleurs et formes”, a enchaîné avec admiration ce romancier qui a consacré une grande partie de ses écrits au Maroc.

Sur son amour inconditionnel à Essaouira, l’auteur du livre “Los Jardines secretos de Mogador” (Les jardins secrets de Mogador), il a expliqué qu'”Essaouira est une ville spéciale, c’est un espace de métissage extraordinaire, exactement comme l’Amérique, un monde nouveau où se mélange les ethnies, les religions et les races”.

Lors de cette session de l’Académie du Royaume du Maroc, la réflexion a été axée sur les nouvelles réalités économiques, politiques et culturelles en Amérique Latine, avec un regard porté, plus particulièrement, sur la dynamique de ses relations avec le Maroc.

Les grandes lignes de cette rencontre ont été, également, centrées sur le volet géopolitique, avec un focus sur le décollage économique de certains pays de cette région du monde qui font aujourd’hui partie du G20, mais aussi sur l’éveil culturel, puisque plus de 10 prix Nobel de la littérature ont été décernés à des intellectuels de ce continent.

PS.