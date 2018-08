La situation des jeunes, un axe central du discours Royal (expert)

mardi, 21 août, 2018 à 9:16

Rabat- La situation des jeunes est un axe central du discours que SM le Roi Mohammed VI a adressé, lundi à la Nation, à l’occasion du 65ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, a indiqué le professeur de Droit et politologue, Mustapha Sehimi.

Le Souverain a appelé à la réforme du système de formation et d’éducation à travers l’élaboration d'”une stratégie intégrée dédiée aux jeunes”, dans le but de les intégrer de manière inclusive au sein des structures de l’économie nationale et de l’appareil productif, a souligné M. Sehimi dans une déclaration à la MAP.

SM le Roi a également souligné que le Maroc est entré aujourd’hui dans “une nouvelle révolution” avec pour objectif l’édification d’un Maroc moderne, mais aussi pour que les Marocains et les jeunes y aient la place qui leur revient, a-t-il fait savoir.

Le Souverain a fait part de sa “consternation” devant l’ampleur du chômage, touchant un jeune sur quatre, en particulier dans le monde urbain, tout en insistant sur l’urgence de la mise en oeuvre d’une politique mettant fin à cette situation et qui puisse offrir aux jeunes des opportunités et des perspectives d’employabilité, a noté M. Sehimi.

Le modèle de développement doit garantir l’égalité des chances aux jeunes dans l’accès à l’enseignement ainsi qu’aux opportunités de travail qu’offre le marché national, selon le politologue.

La citoyenneté pleine et entière consacrée dans la nouvelle constitution commande que les jeunes puissent avoir un emploi digne assurant la satisfaction de leurs besoins et leur épanouissement professionnel et personnel, a-t-il insisté.

Dans ce sens, une série de mesures qui constituent “une véritable feuille de route” pour les mois et les années à venir, ont été proposées au gouvernement et aux acteurs concernés notamment la refonte du système d’appui public à l’emploi des jeunes, l’organisation d’une rencontre nationale sur l’emploi et la formation, ainsi que d’une opération de requalification des étudiants sans diplôme, a-t-il relevé.

Ces mesures portent également sur une profonde réforme des centres de formation, l’intégration linguistique des jeunes à travers une mise à niveau des étudiants dans les langues étrangère et le lancement d’un dispositif d’encouragement des jeunes à créer des PME et des TPME , a rappelé M. Sehimi