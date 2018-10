La troupe “Ibn Arabi” du Samaâ gratifie le public cairote d’une brillante soirée artistique

vendredi, 26 octobre, 2018 à 18:34

-(Par Jaouad Touiouel)-

Le Caire – La troupe “Ibn Arabi” du Samaâ a donné, jeudi soir au Caire, une brillante soirée artistique qui a emporté le public dans une ambiance musicale purement mystique où des chants puisés dans le riche patrimoine marocain ont été majestueusement interprétés.

Durant deux heures dans la somptueuse salle “Sakiate Essaoui”, archi-comble, la troupe marocaine a exécuté avec magnificence un florilège des plus beaux chants du Madih et Samaâ, au grand bonheur des passionnés de ce genre musical aussi noble qu’authentique.

Le public, venu nombreux, a été gratifié d’une compilation de chants arabo–andalous particulièrement porteurs de messages d’amour, de tolérance et de vivre-ensemble, emportant l’assistance dans un voyage musical et spirituel dans les univers poétiques de Mohyi Eddine Ibn Arabi, Al Shushtari, Jalal Eddine Erroumi, Hafed Chirazi, Ibn Al Fared, Mohamed Harrak Al-Aref Al-maghribi, entre autres.

Avec subtilité et élégance, les membres de la troupe, tout aussi talentueux les uns que les autres, ont ainsi renoué avec le public égyptien après 3 ans d’absence et célébré ainsi de la meilleure façon qui soit le trentenaire de la création de ce groupe.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la troupe Ahmed Khlie a indiqué que son groupe a chanté l’amour, l’affection et la transcendance de soi, faisant part de sa joie de se produire en Egypte, terre qui “nous a toujours accueillis avec beaucoup de passion et autant d’amour”.

M. Khlie a indiqué que la troupe Ibn Arabi veille à revaloriser la musique marocaine authentique et mettre à profit sa richesse et son aspect esthétique et spirituel, notant que son groupe oeuvre toujours à enrichir le patrimoine artistique marocain en l’associant à la musique arabe authentique et soufie.

A cet égard, il a souligné que l’objectif est de rester toujours attaché à l’héritage soufi que “nous hissons à travers son mélange avec des mélodies alliant l’aspect spirituel et concret pour toucher l’ouïe et le coeur des auditeurs”.

Le groupe “Ibn Arabi” a été fondé en 1998 à Tanger et puise son nom d’une célèbre personnalité soufie Cheikh al-Akbar Mohieddine Ibn Arabi Al Andaloussi.

La troupe du Samaâ a participé à de nombreux festivals spirituels notamment le festival de Fès des musiques sacrées, le festival de New Delhi de la musique soufie et le festival de Dar Al opéra de Caire.

Le groupe Ibn Arabi se singularise par son action inlassable pour préserver le patrimoine soufi aussi bien au niveau des paroles en revisitant les poèmes des plus grands poètes soufis andalous et marocains qu’au niveau de la mélodie en préservant la mélodie et le maqâm de ces poèmes.