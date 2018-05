La vision anticipatrice et l’engagement personnel de SM le Roi Mohammed VI pour la question migratoire en Afrique et dans le monde “n’est plus à démonter” (diplomate burkinabé)

Marrakech – La vision anticipatrice et l’engagement personnel et constant de SM le Roi Mohammed VI pour la question migratoire en Afrique et dans le monde “n’est plus à démonter”, a indiqué, mardi à Marrakech, l’ambassadeur du Burkina Faso en Belgique et auprès de l’Union européenne, Mme Jacqueline Marie Zaba.