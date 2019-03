La visite du Pape François au Maroc, une consécration de l’islam de juste milieu et de tolérance prôné par le Royaume

samedi, 30 mars, 2019 à 22:25

Rabat-La visite de Sa Sainteté le Pape François au Maroc est une consécration de l’islam de juste milieu et de tolérance prôné par le Maroc, a affirmé, samedi à Rabat, Jamal Eddine Qadiri Boutchich, président des rencontres mondiales du Soufisme et membre du Conseil européen des Oulémas marocains.

“Le Maroc est un pays d’ouverture par excellence”, a souligné M. Qadiri Boutchich dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et le Pape François à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, notant que la visite de Sa Sainteté le Pape François confirme que le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi est un pays de paix et de tolérance.

Cette visite est une affirmation que le Maroc demeurera une terre de promotion de l’Islam de modération et de juste milieu, a-t-il fait observer, rappelant que le déplacement papal consacre également les principes de paix et de tolérance ainsi que de coexistence dont le Maroc ne cesse de promouvoir à l’échelle mondiale.

L’Institution de la Commanderie des croyants, le rite malékite ainsi que le soufisme sunnite sont autant de constantes qui font du Maroc un pays de sécurité spirituelle et de l’Islam de modération, ainsi qu’un pays de paix et d’harmonie, à l’abri de toute violence et de tout extrémisme, a-t-il soutenu.

Le directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des imams, morchidines et morchidates, Abdeslam Lazaar a quant à lui souligné que cette visite historique s’inscrit dans le cadre de la promotion de l’Islam marocain de modération et de juste milieu.

Il a expliqué dans une déclaration similaire que “depuis l’arrivée de l’Islam au Maroc, les Marocains ont compris cette religion de manière correcte et en ont établi des constantes de sorte que cette religion reste modérée”, indiquant que ces constantes trouvent leur fondement dans le rite malékite et dans l’Institution de la Commanderie des croyants.

Le modèle religieux marocain est au centre de l’intérêt de plusieurs pays qui essaient de comprendre et de suivre à la trace ce modèle “innovant” développé par le Royaume, a-t-il fait remarquer, relevant que plusieurs pays sollicitent le Maroc pour la formation de leurs imams au sein de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates.