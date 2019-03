La Visite du Pape François au Maroc, une forte impulsion pour le dialogue interreligieux (Médias africains)

dimanche, 31 mars, 2019 à 12:06

Dakar – La visite du Pape François au Maroc a été largement salué, dimanche, par les médias africains qui qualifient le déplacement du Souverain Pontife en terre marocaine d’évènement important qui donnera une forte impulsion au dialogue intereligieux.

Au Sénégal, le journal en ligne +Pressafrik+, qui cite l’archevêque de Rabat, Mgr Cristobal Lopez Romero, rapporte que cette visite est lourde de sens, car, a-t-il dit, la présence du Pape François au Maroc et sa volonté de rencontrer des migrants est “un message en lui-même”.

Le dialogue interreligieux est l’autre enjeu de cette visite papale, relève le journal électronique, soulignant que “cette visite n’est pas seulement politique. C’est une rencontre entre l’islam et le christianisme et cela donnera une impulsion très forte pour le dialogue interreligieux”.

De son côté, l’Agence de presse sénégalaise (APS) souligne que le Pape François a réaffirmé la nécessité d’unir les efforts pour donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde davantage solidaire et plus engagé.

“Ici sur cette terre, pont naturel entre l’Afrique et l’Europe, je souhaite redire la nécessité d’unir nos efforts, pour donner une nouvelle impulsion à la construction d’un monde plus solidaire, plus engagé dans l’effort honnête, courageux et indispensable d’un dialogue respectueux des richesses et des spécificités de chaque peuple et de chaque personne”, a-t-il notamment déclaré dans son discours à l’esplanade de la mosquée Hassan à Rabat, écrit le journal.

“C’est là un défi que nous sommes tous appelés à relever, surtout en ce temps où on risque de faire des différences et de la méconnaissance réciproque des motifs de rivalité et de désagrégation”, a insisté le souverain pontife, d’après la même source.

Pour sa part, le portail web +Dakorsen.com+ rappelle qu’en février dernier, lors d’une visite historique aux Emirats arabes unis, le Pape et le grand imam de l’institution de l’islam sunnite Al-Azhar au Caire, cheikh Ahmed al-Tayeb, avaient co-signé un “document sur la fraternité humaine”, appelant notamment à la liberté de croyance et d’expression et à la pleine citoyenneté pour les “minorités” discriminées.

“Le chef spirituel des 1,3 milliard de catholiques a été invité par Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc et Commandeur des croyants”, pour cette visite “placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux”, poursuit le site électronique.

Au Gabon, le site +aLibreville+ écrit que SM le Roi Mohammed VI et Sa Sainteté le Pape François ont appelé à Rabat à “préserver” la ville d’Al Qods comme “patrimoine commun des trois religions monothéistes”, notant que les deux dirigeants ont souligné l'”unicité et la sacralité”, de la Ville sainte, dans un contexte tendu.

Et de poursuivre que SM le Roi et le Pape François ont mis l’accent sur la nécessité de conserver le caractère spécifique de la ville sainte, lieu des trois religions monothéistes : juive, chrétienne et musulmane”, appelant à respecter l’autre et garantir la liberté d’accès aux fidèles des trois religions.

En République démocratique du Congo (RDC), l’agence congolaise de presse (ACP) écrit que l’Église du Royaume compte 20.000 (vingt mille) chrétiens auxquels il faut ajouter 10.000 (dix mille) protestants, tous d’origine étrangère.

D’après le père Daniel Nourissat, prêtre à la cathédrale St Pierre de Rabat, cité par l’ACP, la liberté de culte des chrétiens du Royaume de Maroc est complète depuis longtemps, notant que “la grande partie de nos paroissiens ce sont des étudiants subsahariens qui viennent ici faire de bonnes études en français et la moitié d’entre eux reçoivent une bourse de l’UNESCO grâce au gouvernement marocain”.

Au Ghana, le portail électronique +Pulse+ rapporte que le chef des 1,3 milliards de catholiques est en visite au Maroc dans le cadre du “développement du dialogue interreligieux”, notant que cette visite reflète la “tolérance religieuse” du Royaume.

Mettant l’accent sur la visite du Pape à “l’Institut de formation des imams qui accueille Marocains et étrangers d’une dizaine de pays”, le portail relève qu’il s’agit d’un “événement très important”, vu que c’est la première fois qu’un pape est accueilli dans un institut de formation des imams.

Son confrère, +Modern Ghana+ s’intéresse à l’appel d’Al Qods, signé samedi à Rabat par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine et Sa Sainteté le Pape François, visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multi-religieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.

Cet appel affirme qu’Al Qods devrait être “un symbole de la coexistence pacifique” pour les chrétiens, les juifs et les musulmans et un patrimoine commun de l’humanité et en particulier des adeptes des trois religions monothéistes, souligne le portail d’information.