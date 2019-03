La visite du Pape François: “La consécration de la politique d’ouverture du Royaume” (Directeur de Think-tank sénégalais)

dimanche, 31 mars, 2019 à 13:28

Dakar – La visite du Pape François au Maroc est “la consécration de la politique d’ouverture du Royaume renforcée depuis l’avènement de sa Majesté le Roi Mohammed VI”, a indiqué, samedi à Dakar, Bakary Sambe, professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur du Think-tank sénégalais “Timbuktu Institute – African Center for Peace Studies”.

Dans une déclaration à la MAP, M. Sambe, également coordonnateur de l’Observatoire des radicalismes et conflits religieux en Afrique, a souligné que cette visite historique revêt une importance particulière vu que “le religieux est un maillon essentielle de la politique africaine du Maroc dont le modèle a séduit par son respect des équilibres des États et par sa modération”.

“Les belles images de la visite du Pape, dans la symbiose, confirment le leadership du Maroc pour le dialogue des religions et des civilisations”, a-t-il dit, notant que la visite du Souverain Pontife à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates “est une marque de reconnaissance du rôle prépondérant du Maroc dans la promotion d’un islam de paix”.

La création, en 2012 à Rabat, de l’Institut œcuménique de Théologie Al Mowafaqa en plus de la promotion du vivre ensemble dans la diversité, fait du Maroc une terre d’expérimentation de la concorde et de la tolérance dont l’Afrique a si besoin pour en finir avec les conflits intercommunautaires, a poursuivi M. Sambe, auteur de l’ouvrage “Islam et diplomatie : La politique africaine du Maroc”.

Et le directeur de Timbuktu Institute de conclure que fort de sa position, le Royaume “devrait impulser une nouvelle dynamique dans la résolution des conflits intercommunautaires par le dialogue et l’implication des leaders religieux”.