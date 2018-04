“La zone tampon: un moyen de gestion du cessez-le feu ou une bombe à retardement”, thème d’une conférence organisée en partenariat entre le CMES et la MAP

vendredi, 13 avril, 2018 à 11:44

Rabat – Le Centre marocain des études stratégiques (CMES), en partenariat avec l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), organise mardi au siège de la MAP à partir de 16H30, une conférence sous le thème “La zone tampon: un moyen de gestion du cessez-le feu ou une bombe à retardement”.

Cette conférence sera l’occasion de jeter la lumière sur les récents développements qu’a connus la question de l’intégrité territoriale du Royaume, et ce dans le contexte des multiples provocations du polisario et de la position ferme du Maroc face à ces agissements.

Cette rencontre sera marquée par des exposés animés par des professeurs universitaires et des experts. Les débats seront axés sur “l’accord de cessez-le-feu et la création de la zone tampon”, “les perspectives futures de la gestion de la zone tampon”, “la poursuite du conflit: le coût de l’absence de paix et de la non-guerre” et “la zone tampon, bombe à retardement: la hausse des risques et des menaces”.

La diffusion en direct de cette conférence sera assurée via MAP-Live sur le site Mapexpress.ma et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Instagram, de même que la traduction simultanée vers trois langues le français, l’espagnol et l’anglais.