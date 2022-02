Laâyoune: D’éminentes personnalités palestiniennes saluent l’engagement de SM le Roi en faveur d’Al-Qods

jeudi, 17 février, 2022 à 16:56

Laâyoune – D’éminentes personnalités palestiniennes ont salué, lors d’une rencontre tenue jeudi à Laâyoune, l’engagement de SM le Roi Mohammed VI pour la défense de la cause palestinienne, en général, et la préservation de la ville d’Al-Qods en particulier.

“Nous saluons le rôle du Maroc et de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, dans le soutien à la cause palestinienne et à la résistance des Maqdissis”, a souligné le Conseiller au cabinet de la présidence palestinienne, chargé des affaires Al-Qods, Ahmed Al-Rouidi.

Dans une intervention en visio-conférence, M. Al-Rouidi a relevé que les Maqdissis “apprécient hautement les initiatives précieuses” entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, pour soutenir leur résistance à travers le financement et la mise en œuvre de projets socio-économiques et culturels visant à sauvegarder le cachet arabo-islamique de la ville sainte.

Cette importante contribution, qui est “loin de tout agenda politique”, a aidé la population d’Al-Qods à faire face aux plans israéliens visant la judaïsation de la ville sainte et le changement de son histoire et ses monuments, a ajouté le responsable palestinien lors de cette rencontre organisée à l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Laâyoune sous le thème “Les aspects de l’engagement du Royaume du Maroc en faveur de la protection d’Al-Qods et le soutien à la cause palestinienne à travers les œuvres sociales de terrain de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif”.

M. Al-Roudi s’est aussi félicité de l’approche participative et de proximité adoptée par l’Agence dans la réalisation de ses projets à Al-Qods, appelant les autres pays arabes et islamiques à davantage de contributions pour renforcer les actions louables de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif.

Pour sa part, le président de l’Université Al-Azhar à Gaza, Omar Milad, a mis en avant l’appui du Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, aux droits légitimes du peuple palestinien, ajoutant que l’intérêt accordé par le Royaume à la protection d’Al-Qods ne date pas d’aujourd’hui, mais remonte à des décennies comme en témoigne l’existence du quartier maqdessi baptisé “Bab Al Maghariba” qui confirme la profondeur des relations séculaires liant les deux peuples et dirigeants frères.

M. Milad a notamment fait part de ses remerciements et de sa gratitude au Souverain pour Son initiative de prendre en charge le financement de la reconstruction de la Faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales, relevant de l’Université Al-Azhar à Gaza, inaugurée en 2015.

Cette Faculté, qui a été créée en 1992 à Beit Hanoun et par la suite reconstruite grâce à un don de 7.8 millions de dollars US, octroyé par SM le Roi, est une preuve de plus des efforts constants de SM le Roi et de l’Agence Bayt Mal Al-Qods en soutien aux établissements de l’enseignement supérieur en Palestine, a-t-il fait observer.

M. Milad a également rappelé la signature, en octobre dernier, d’un accord-cadre entre l’Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II et l’Université Al-Azhar à Gaza portant sur l’élargissement des domaines d’enseignement et de formation accrédités à la Faculté Hassan II des sciences agronomiques et environnementales, en vue de la création d’une section spéciale pour la médecine vétérinaire.