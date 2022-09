Laâyoune-Sakia El Hamra: les conseils élus dénoncent le “parti pris injustifié” de la présidence tunisienne en faveur de la thèse séparatiste

jeudi, 1 septembre, 2022 à 10:02

Laâyoune – Les présidents des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont dénoncé le “parti pris injustifié” de la présidence tunisienne en faveur de la thèse des adversaires de l’intégrité territoriale du Royaume.

Dans un communiqué, ils ont souligné que l’accueil réservé par le président tunisien Kaïs Saied au chef des séparatistes du polisario, à l’occasion de la tenue à Tunis du sommet de la TICAD reflète “l’improvisation” de la politique menée par la présidence tunisienne vis-à-vis du Maroc, de ses intérêts stratégiques et de ses constantes nationales.

Cet acte sans précédent du président tunisien représente “une grave dérive” aux us et coutumes en vigueur dans les relations diplomatiques entre les Etats et va à l’encontre de la volonté du Japon et de la grande majorité des pays africains participant à la 8ème conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), ajoute la même source.

Les présidents des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles ont également qualifié cet acte de “trahison” à la profondeur de la fraternité et de l’amitié entre les deux pays, tout en rappelant que SM le Roi Mohammed VI a souligné dans Son discours à la Nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple que le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international.

Selon le communiqué, les politiques du président tunisien ne reflètent en rien la profondeur des liens fraternels et culturels des peuples marocain et tunisien et ne sont pas conformes à la position de neutralité positive que la République tunisienne adopte depuis le début du conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Les présidents des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles ont ainsi appelé le peuple tunisien, représenté par ses partis politiques et ses diverses composantes et forces vives, à faire face à ces comportements et politiques qui ne servent pas l’unité maghrébine et les liens fraternels et historiques unissant les peuples de la région.

Ils ont également réitéré leur attachement à la marocanité du Sahara et leur mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.