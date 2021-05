L’accent doit être mis sur la mobilisation globale pour la mise en oeuvre du NMD (universitaire)

vendredi, 28 mai, 2021 à 15:35

Al Hoceima – Il est nécessaire de mettre l’accent désormais sur l’adhésion et la mobilisation globales, afin de mettre en oeuvre le contenu du rapport sur le nouveau modèle de développement (NMD), a indiqué le professeur-chercheur, Mohamed Ameziane.

M. Ameziane, président du Centre des études juridiques et sociales d’Al Hoceima, a ainsi souligné, dans une déclaration à la MAP, la nécessité de la mobilisation globale et l’adhésion sérieuse de tous les segments de la société, afin de réaliser les objectifs escomptés de ce rapport et mettre en oeuvre son contenu de manière adéquate.

Durant la prochaine phase, a-t-il poursuivi, il est nécessaire de se concentrer principalement sur l’explication du nouveau modèle de développement et l’ouverture sur l’ensemble des institutions, tout en accordant à la société civile un rôle central dans la cristallisation des orientations et des conclusions du rapport.

Pour M. Ameziane, toutes les énergies doivent être mobilisées pour comprendre le contenu du rapport, non seulement au niveau central, mais également aux niveaux régional et provincial.

L’universitaire a également formulé le souhait que le Maroc, grâce au NMD, connaîtra une dynamique réelle et particulière à tous les niveaux, et dépassera durant la prochaine phase l’ensemble des obstacles et défis existants.