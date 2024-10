L’accord signé entre le Maroc et la France dans le domaine de l’éducation favorisera de nouvelles initiatives de coopération (ministre française)

lundi, 28 octobre, 2024 à 23:03

Rabat – L’accord signé, lundi à Rabat, entre la France et le Maroc dans le domaine de l’éducation au titre de la période 2024-2026 permettra de favoriser de nouvelles initiatives de coopération approfondie entre les deux pays, a affirmé la ministre française de l’Education nationale, Anne Genetet.

L’accord, qui est une Déclaration d’intention pour la coopération dans l’éducation 2024-2026, vient renforcer l’accord-cadre en vigueur entre les deux pays depuis 2017 dans ce domaine, a précisé Mme Genetet dans une déclaration à la MAP, à l’issue de la cérémonie de signature de plusieurs accords entre le Royaume du Maroc et la République française, présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron.

Il s’agit aussi “d’accompagner” le Maroc dans le cadre de sa réforme du système éducatif à l’horizon 2030, à travers l’échange d’expertises, a expliqué la ministre.

Signée par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Saad Berrada, la ministre française de l’Education Nationale, Mme Anne Genetet, et le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, M. Patrick Hetzel, la Déclaration d’intention entend développer la coopération bilatérale au bénéfice des axes suivants : le soutien des formations d’excellence, l’accompagnement des filières d’enseignements techniques, le renforcement du réseau des établissements d’enseignement français au Maroc, la contribution à l’enseignement de la langue arabe en France et la redynamisation des partenariats inter académiques.