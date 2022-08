L’accueil du chef du polisario en Tunisie, “position irréfléchie” et “chute historique” (Union des écrivains du Maroc)

mardi, 30 août, 2022 à 18:03

Rabat – L’Union des écrivains du Maroc (UEM) a fortement dénoncé l’accueil du chef du “polisario” par le président de la République de Tunisie Kaïs Saïed, à l’occasion de la TICAD 8, fustigeant “une position irréfléchie” et “une chute historique”.

L’Union exprime dans un communiqué sa ferme condamnation de “ce comportement répréhensible, unilatéral et sans précédent” qui trahit une “hostilité gratuite envers le peuple marocain ami, loyal et solidaire”.

L’UEM soutient que cette position irréfléchie du président tunisien constitue “un suicide, une bêtise, une déviation politique dangereuse, une déchéance diplomatique, une entorse aux coutumes diplomatiques de la Tunisie et une atteinte à ses intérêts régionaux”.

Cet acte constitue également “une chute historique et un autre pas hostile envers le Royaume du Maroc, ses constantes et ses intérêts suprêmes, avec en tête son intégrité territoriale”, ajoute la même source.

L’UEM a, dans ce sens, exhorté tous les intellectuels, écrivains, créateurs et forces vives et nobles en Tunisie, à rejeter et à dénoncer ce comportement malavisé et cette démarche irresponsable du président Kaïs Saïed, au regard de son caractère nuisible au capital historique commun aux deux pays, qui restent unis par les liens de fraternité et de voisinage que partagent les deux peuples frères.