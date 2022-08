L’accueil du chef des séparatistes en Tunisie, “une erreur politique” qui entrave la coopération en Afrique (média panaméen)

mercredi, 31 août, 2022 à 21:14

Panama – L’accueil du chef des séparatistes lors du sommet de la TICAD en Tunisie est “une erreur politique” qui entrave la coopération en Afrique, souligne le site d’informations panaméen Ensegundos.com.pa

Dans un article intitulé: “Le Japon condamne l’invitation de l’entité fantomatique au sommet de la TICAD”, le média panaméen écrit que le président tunisien “a commis une grave erreur politique et s’est permis de prendre une décision unilatérale en accueillant une entité séparatiste lors d’un sommet censé promouvoir la coopération, le développement et l’unité sur le continent africain”.

La démarche du président tunisien “est regrettable et reflète une erreur de calcul qui sape les efforts déployés pour assurer la réussite de ce sommet tant attendu, dans une conjoncture politique et économique internationale délicate,” poursuit la même source.

A travers cette décision surprenante, le président tunisien affiche une “hostilité politique vis-à-vis du Maroc, un pays maghrébin dont le poids et la stature sont importants au niveau du continent africain”, relève le site d’informations.

La condamnation de la participation de l’entité séparatiste, exprimée par la délégation japonaise dans un communiqué officiel, démontre la ferme position de Tokyo selon laquelle les invitations au sommet sont adressées exclusivement et conjointement par le Japon et la Tunisie aux pays reconnus de manière officielle et bénéficiant de la légitimité internationale, indique encore le média panaméen.

Le site d’informations rappelle, par ailleurs, que de nombreux pays africains ont dénoncé le non-respect par la présidence tunisienne “des règles relatives à la participation” à ce sommet, de même qu’ils ont regretté l’absence du Maroc, “un membre éminent de l’Union Africaine”.