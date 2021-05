L’accueil du dénommé Ghali, un acte d’agression qui n’a rien à voir avec le bon voisinage (chercheur)

jeudi, 20 mai, 2021 à 17:55

Guelmim – L’accueil par Madrid du chef des milices séparatistes du “polisario”, le dénommé Brahim Ghali, est un acte “d’agression” qui n’a rien à voir avec le bon voisinage et les relations historiques et distinguées unissant le Maroc et l’Espagne, a souligné le chercheur en relations internationales, Boubkar Anghir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Anghir a indiqué que l’Espagne a commis une “erreur de calcul” en accueillant sur son sol un bourreau recherché par la justice internationale sous une fausse identité (Mohamed Benbattouche) et un passeport falsifié.

Il s’agit donc d’un acte hostile à l’intégrité territoriale du Maroc, sachant que le dénommé Ghali représente une organisation terroriste qui multiplie les provocations à l’égard du Royaume et de son unité, a-t-il insisté.

Selon M. Anghir, l’attitude de Madrid ne prend pas en compte les relations séculaires et solides entre les deux pays, rappelant que l’Espagne est le deuxième partenaire économique du Royaume au niveau européen.

Pour faire preuve de sa volonté de maintenir ses relations distinguées et stratégiques avec le Maroc, l’Espagne est invitée à réévaluer ses positions vis-à-vis de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, a fait remarquer le chercheur.

Il a relevé que l’attitude de Madrid dans l’affaire Benbattouche constitue une violation de ses engagements envers un pays voisin comme le Maroc, qui a toujours veillé à la sécurité et la stabilité de l’Europe et supporte d’énormes coûts socio-économiques en raison de son rôle central en matière de lutte contre le terrorisme et l’immigration illégale.