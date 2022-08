L’accueil en Tunisie du chef des séparatistes, une grave dérive politique et une atteinte aux mœurs diplomatiques (Fédération des Femmes écrivains du Maroc)

mardi, 30 août, 2022 à 18:13

Rabat – La Fédération des Femmes écrivains du Maroc a qualifié l’accueil réservé par le président tunisien Kaïs Saied au chef des séparatistes du polisario, à l’occasion de la tenue à Tunis du 8ème sommet de la TICAD, d”une grave dérive politique sans précédent et une atteinte aux mœurs diplomatiques tunisiennes”.

Dans un communiqué parvenu mardi à la MAP, la Fédération exprime son indignation de ce comportement qui constitue ”une attitude hostile du président tunisien à l’égard du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale”.

”Nous exprimons notre indignation vis-à-vis de cet acte de provocation du président tunisien, étranger aux mœurs diplomatiques et ce, au vu des liens historiques et culturels et des relations diplomatiques solides entre les deux pays comme en témoignent les multiples positions historiques affichées par SM le Roi envers ce pays frère à travers des initiatives d’ampleur lors de la crise sanitaire du Covid-19, ainsi qu’au lendemain des attentats terroristes perpétrés sur le sol tunisien, outre les initiatives informelles entre les deux peuples dans différents domaines”, lit-on dans le communiqué.

La même source note que cet acte représente également ”une violation flagrante” du protocole et des conventions régissant le forum de la TICAD 8, outre le fait qu’il constitue ”une grave dérive” par rapport à la position politique de la Tunisie au sujet de la question de l’intégrité territoriale du Royaume.

La Fédération ajoute que ”ce comportement innommable et inacceptable a suscité une immense vague d’indignation dans le Royaume, surtout venant du président d’un pays frère et ami avec qui nous entretenons des relations historiques fortes et des liens d’amitié et d’estime mutuelles entre les deux peuples”.

Le communiqué salue, par ailleurs, ”la position audacieuse prise par le ministère marocain des Affaires étrangères vis-à-vis de ce regrettable incident en se retirant du sommet et annonçant la non-participation du Maroc à ses travaux, ainsi que les positions courageuses des pays africains soutenant notre intégrité territoriale”, tout comme la position du Japon qui a exprimé ses regrets suite à cet incident.

La Fédération appelle les intellectuels et les artistes maghrébins soucieux de la pérennité des liens de cohésion entre les deux peuples et de leurs prolongements maghrébins à faire front commun contre ce comportement du président tunisien qui va à l’encontre de la vérité et de l’Histoire, les exhortant également à exprimer leur indignation face à une entorse à l’héritage historique commun aux deux peuples.

”Afin de préserver les liens d’amitié et de fraternité dans leur entièreté entre les intellectuels maghrébins et éviter aussi toute confrontation dans le contexte actuel, et au vu de l’absence de visibilité quant à l’impact de cet incident sur la scène culturelle, la Fédération des femmes écrivains du Maroc a décidé de reporter l’attribution du prix décerné annuellement à une femme écrivain maghrébine”, conclut le communiqué.