L’accueil par le président tunisien du chef des milices du “polisario”, une atteinte aux constantes diplomatiques (IFAATU)

dimanche, 28 août, 2022 à 13:31

La scène du Festival national d’Imintanout pour l’art, la créativité et le patrimoine a continué samedi soir à accueillir, comme il se doit, dans une convivialité inouïe et une ambiance bon enfant, des stars de la chanson marocaine venues de différentes régions du Royaume, le tout sous le signe de la diversité culturelle et artistique.