L’accueil par le président tunisien du chef des séparatistes, un “acte hostile injustifié” (Association)

mercredi, 31 août, 2022 à 13:25

Tanger – L’Association des œuvres sociales des jeunes journalistes a souligné que l’accueil réservé par le président tunisien au chef des milices séparatistes est un “acte hostile injustifié”.

L’Association a affirmé, dans un communiqué parvenu à la MAP, que le comportement de la présidence tunisienne est un acte hostile qui vise à perturber la relation forte unissant les deux peuples frères tunisien et marocain depuis plusieurs siècles, notamment dans les circonstances particulières que traverse le monde actuellement, qui nécessitent de renforcer l’unité dans la région, afin de surmonter tous les obstacles.

Elle a estimé que le comportement du président tunisien est un acte provocateur, qui n’a rien à voir avec les traditions diplomatiques, et qui nuit clairement aux sentiments de respect et de considération que porte le peuple marocain au peuple tunisien, et ignore les fondements d’une construction maghrébine forte, que SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’établir et de valoriser.

“La position de la présidence tunisienne doit être séparée de la position de soutien du peuple tunisien à la marocanité du Sahara”, a relevé l’Association, appelant à “la nécessité de faire face à toute tentative de sous-estimer les efforts déployés par les Marocains pour défendre l’intégrité territoriale du Royaume et leur première cause”.