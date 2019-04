L’accueil réservé par le Maroc au Pape François reflète la “culture de respect et de tolérance” qui prévaut dans le Royaume (ancien ministre péruvien des Relations extérieures)

lundi, 1 avril, 2019 à 18:09

Lima – L’accueil réservé au Pape François lors de sa visite au Maroc reflète la “culture de respect et de tolérance” ancrée dans la société marocaine, a indiqué l’ancien ministre péruvien des Relations extérieures, Luis Gonzales Posada.

“Le grand accueil réservé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Pape François, reflète la culture marocaine basée sur le grand respect et la tolérance” envers le monde chrétien, a écrit M. Posada dans un article publié sur le site web “Politico”.

L’ancien diplomate a jeté la lumière sur la défense par SM le Roi des valeurs de “pluralisme et de tolérance” en tant que fondements de la paix et la sécurité, en soulignant l’importance du dialogue pour la compréhension et la coexistence pacifique entre différentes religions.

À cet égard, il a mis l’accent sur le rôle que joue l’Institut Mohammed VI pour la formation des Imams, morchidines et morchidates, notant que cette institution offre à ses étudiants, originaires de nombreux pays, une formation basée sur les principes de “paix, d’intégration et de tolérance”.

Aux yeux de M. Posada, également ancien président du Congrès (Parlement), la présence de nombreuses églises dans le Royaume, où les chrétiens pratiquement librement leur culte, est l’une des manifestations de tolérance ancrée dans la société marocaine.

Il s’est également arrêté sur “L’Appel d’Al Qods”, signé samedi à Rabat, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et sa Sainteté le Pape François, qualifiant ce document de “très important”.

A cet égard, M. Posada a ajouté que “L’Appel d’Al Qods” exhorte à “préserver” la ville d’Al Qods en tant qu ‘”patrimoine commun” des adeptes des trois religions monothéistes.

L’ancien ministre péruvien a par ailleurs souligné que SM le Roi s’emploie à moderniser la société marocaine, mettant en avant les réformes lancées par le Souverain dans de nombreux domaines tels que la santé, l’éducation, l’environnement et les énergies renouvelables.

Le Maroc, où des millions de personnes parlent espagnol, constitue un trait d’union entre l’Amérique latine, l’Afrique et le Monde arabe, a-t-il encore indiqué.

Le Pape François a effectué samedi et dimanche une visite officielle au Maroc, à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine.