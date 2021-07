L’Acheuléen, quand le Maroc fait parler les pierres de la préhistoire

samedi, 31 juillet, 2021 à 11:32

Par Abdelilah EDGHOUGUI

Rabat – La multiplication des découvertes archéologiques édifiantes au Maroc, dont la dernière est le déterrement du plus ancien Acheuléen de l’Afrique du Nord à Casablanca, fait du Royaume une destination des plus prisées des chercheurs des trésors enfouis de l’Histoire, particulièrement ceux en quête d’une connaissance encore plus précise des origines des êtres humains.