L’adoption de l’accord agricole illustre la volonté de construire des relations solides entre le Maroc et l’Union européenne

dimanche, 20 janvier, 2019 à 16:49

Berlin – L’adoption récente par le Parlement européen de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE) illustre la volonté de construire des relations solides et stables entre les deux parties, a souligné le ministre espagnol de l’Agriculture, la Pêche et l’Alimentation, Luis Planas.

“L’adoption par le Parlement européen de l’accord agricole Maroc-UE est un acte très important, qui ne constitue pas uniquement un feu vert à la commercialisation de produits agricoles, mais illustre la volonté de construire des relations solides et stables entre les deux parties”, a-t-il dit dans une déclaration en marge du Forum international de l’alimentation et l’agriculture (17-19 janvier), organisé dans le cadre de la Semaine verte internationale de Berlin.

M. Planas a qualifié de “très positive” cette adoption, formulant le souhait de voir le nouvel accord de pêche entre le Maroc et l’UE “suivre la même voie dans les semaines ou mois à venir”. “Nous allons travailler activement dans ce sens”, a affirmé le ministre espagnol.

Le Parlement européen a adopté, mercredi dernier en session plénière à Strasbourg, l’accord agricole UE-Maroc à 444 voix pour, 167 contre et 68 abstentions. Avec l’adoption de cet accord, les deux parties franchissent un nouveau palier dans leur partenariat stratégique multidimensionnel.

Le Maroc a été représenté au Forum international de l’alimentation et l’agriculture par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, qui a inauguré le pavillon du Royaume à la Semaine verte internationale de Berlin.