L’Afrique présente des “atouts majeurs” pour réussir sa transformation digitale (experte)

mardi, 10 avril, 2018 à 14:02

Sous forme d’un fer à repasser, ce building triangulaire d’une vingtaine d’étages est tellement pointu de l’une de ses extrémités qu’il ne mesure à sa pointe que 15 centimètres. Et comme les Américains n’y vont pas par quatre chemins en termes d’appellations, préférant attribuer un nom simple et fonctionnel à tout ce qui bouge – et ce qui est, dans notre cas, immobile – ils l’ont appelé Flatiron building, le bâtiment Fer à repasser!