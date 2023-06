L’Agence Bayt Mal Al-Qods, un modèle de solidarité tangible (M. Khatabi)

mardi, 20 juin, 2023 à 21:02

Rabat – L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui relève du Comité Al-Qods que préside SM le Roi Mohammed VI, présente à travers ses projets et initiatives sociales, éducatives, culturelles et sanitaires, un modèle de solidarité tangible et visible sur le terrain, a indiqué mardi à Rabat le Secrétaire général adjoint de la Ligue arabe, chargé du département des médias et de la communication, Ahmed Rachid Khattabi.