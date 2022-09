L’AGP met en relief la décision du Kenya de révoquer la reconnaissance de la pseudo “RASD”

vendredi, 16 septembre, 2022 à 14:35

Le renforcement de la coopération politique et économique entre la Pologne et le Maroc a été au centre d’une entrevue, jeudi à Varsovie, entre l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atoumn, et le sous-secrétaire d’État polonais aux affaires étrangères chargé de l’Afrique et du Moyen-Orient, Pawel Jablonski.