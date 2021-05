L’Aide aux Palestiniens : le Maroc fidèle à ses engagements envers cette cause (universitaire)

dimanche, 16 mai, 2021 à 14:53

Rabat – L’envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens concrétise la fidélité du Maroc à ses obligations et engagements envers la cause palestinienne, a souligné Abdelaziz Karaki, professeur des sciences politiques à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.

En envoyant cette aide humanitaire d’urgence à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le Maroc honore ses obligations et ses engagements envers la cause palestinienne et concrétise le rôle pivot du Comité d’Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI, a affirmé M. Karaki dans une déclaration à la MAP.

Constituée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d’urgence et de couvertures, cette aide humanitaire vise à alléger les souffrances des Palestiniens d’une “guerre inique et inégale”, a-t-il poursuivi.

Cette aide s’inscrit également dans le cadre d’une tradition que le Maroc a toujours suivie, a-t-il indiqué, notant que le Maroc est l’un des premiers pays à répondre à l’appel des peuples en crise et à leur envoyer des aides.

“Mais en ce qui concerne la cause palestinienne, la question prend une autre dimension”, a ajouté M. Karaki, précisant qu’à travers le Comité d’Al Qods et l’Agence Bayt Mal Al-Qods, le Maroc joue un rôle pionnier “en supervisant le financement et en aidant le peuple palestinien à différents niveaux”.

Le Maroc a toujours placé la cause palestinienne en tant que cause nationale, qui préoccupe tous les Marocains pour diverses considérations, a-t-il souligné.

À cet égard, l’universitaire s’est arrêté sur les relations historiques séculaires liant les Marocains à la Palestine, affirmant que tout ce qui se passe en Palestine intéresse d’une manière ou d’une autre le Royaume.

La reconnaissance de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) en tant que représentant légitime du peuple palestinien a eu lieu au Maroc, a-t-il rappelé à cet égard, soulignant que le Maroc a fait de nombreux sacrifices en faveur de la cause palestinienne sans aucune condition ou considération politiques.

L’envoi de cette aide humanitaire d’urgence prouve que ce qui lie le Maroc à la Palestine ne peut être entaché de changement, ni au niveau de la nature des relations ni au niveau de ce qui relie la société palestinienne au peuple marocain.