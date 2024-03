L’aide aux Palestiniens traduit l’attachement du Maroc aux valeurs humanitaires et de solidarité (Fondation mexicaine)

mardi, 12 mars, 2024 à 22:24

Mexico – L’aide humanitaire acheminée, mardi par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d’Al-Qods, en application des très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, reflète le ferme attachement du Maroc aux valeurs humanitaires et de solidarité et se veut une nouvelle preuve des efforts déployés par le Royaume en vue d’apporter le soutien nécessaire aux Palestiniens, a souligné la Fondation mexicaine “Africa Latina”.

“L’initiative du Royaume, menée sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, réaffirme son rôle en tant que soutien majeur du peuple palestinien, ainsi que son attachement aux valeurs humanitaires et à la solidarité internationale”, a affirmé le président de la Fondation internationale “Global Africa Latina”, Antonio Yelpi Aguilar, dans une déclaration à la MAP.

L’expert en relations internationales a noté que l’envoi de cette aide reflète également la solidarité et l’appui continus du Maroc à la cause palestinienne, matérialisés par l’engagement constant du Souverain à apporter le soutien nécessaire au peuple palestinien dans les domaines humanitaire, économique et social.

Selon M. Aguilar, cette aide réaffirme également la conviction du Maroc de l’importance du soutien humanitaire et de la solidarité entre les pays en situation difficile, notamment envers le peuple palestinien.

Il a également souligné que ce noble geste humanitaire démontre le rôle actif de SM le Roi en faveur de la paix et de la stabilité dans la région.