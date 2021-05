L’aide d’urgence à Gaza et en Cisjordanie, “une action concrète qui montre le soutien continu du Royaume aux Palestiniens” (Universitaire)

dimanche, 16 mai, 2021 à 12:54

Londres – L’aide humanitaire envoyée par le Maroc à Gaza et en Cisjordanie sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods “montre le soutien continu du Royaume aux Palestiniens”, a indiqué, dimanche à Londres, le professeur d’histoire et de relations internationales à l’Université de Nottingham (centre de l’Angleterre), Tarik Oumazzane.

“La décision noble et rapide du Maroc d’envoyer une aide humanitaire en Cisjordanie et à Gaza est une action concrète qui montre le soutien continu du Royaume aux Palestiniens”, a affirmé M. Oumazzane dans une déclaration à la MAP.

“Cette action vient également conforter de nombreux efforts humanitaires déployés par Rabat auparavant en vue de soutenir la cause palestinienne”, a noté l’universitaire, rappelant à cet effet le déploiement en 2018 d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des Forces Armées Royales (FAR) à Gaza, qui a été encadré par des équipes médicales composées de médecins, d’infirmiers et de cadres paramédicaux marocains, outre l’envoi de plusieurs tonnes de denrées alimentaires et de médicaments d’urgence pour venir en aide aux milliers de Palestiniens désarmés.

Parallèlement à l’aide humanitaire, le Maroc s’engage dans un effort diplomatique international pour apaiser les tensions, a souligné l’expert, notant que le Royaume peut capitaliser sur plusieurs atouts pour jouer son rôle de médiateur dans le processus de paix au Moyen-Orient.

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, rappelle-t-on, a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette aide humanitaire de 40 tonnes, comprend des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments de soins d’urgence et des couvertures.